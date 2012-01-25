ТОП-5 (ранок-день)

Україна переходить до політики енергонезалежності - Азаров

Україна продовжує газові переговори з Російською Федерацією, однак реально переходить до політики енергонезалежності і робить акцент на розвиток альтернативних джерел забезпечення газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Україна реально переходить до політики енергетичної незалежності і енергетичної ефективності. Переговори з російськими партнерами зі скасування кабальної угоди несправедливої ціни, ми, звичайно, продовжуємо, однак акцент відтепер зроблено на власні сили, на вітчизняні ресурси, на новітні технології», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що політика України у газовій сфері полягає у скороченні споживання дорогого російського газу. «Україна буде все менше споживати дорогого імпортного газу і має більше видобувати власного, збільшити частку власного вугілля в енергетичному балансі, понизити енергоємність у виробництві і ЖКГ до європейського рівня. Це завдання не на один рік. Воно вимагає величезних ресурсів і складних і зважених управлінських рішень, однак це безальтернативна реальність», - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що на останньому засіданні РНБО було визнано, що надмірно висока ціна на російський газ, що діє на сьогодні, створює реальну небезпеку національній економіці і в цілому державі Україна. «Ми рішуче протистоятимемо цій небезпеці, захищатимемо національні інтереси», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2012 року секретар Ради Національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що газ, який видобуватиметься Україною, використовуватиметься виключно для потреб населення і комунальних підприємств.

"Безумовно, газ, який ми у збільшеній кількості видобуватимемо з власних джерел, буде направлено лише для населення і лише для комунальних підприємств. Це принципово важливо», - сказала вона. Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що саме таким рішенням, такими заходами розв`язуватиметься стратегічне завдання.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що реалізація завдань, які були поставлені Президентом під час засідання РНБОУ, дасть можливість зменшити тиск Росії на Україну в газовому питанні.

Водночас, за словами секретаря РНБО, у разі нерозв’язання цього завдання, перед Україною може постати загроза рецесії в економіці і збільшення рівня безробіття.

***

При Кабміні створять оперативну групу для боротьби з наслідками сильного похолодання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив створити при Кабінеті міністрів оперативну групу для запобігання наслідків очікуваного сильного похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Синоптики попереджають про значне похолодання на всій території країни. Враховуючи крайню зношеність теплотрас, водогонів, інших мереж, а також попередній сумний досвід аварій у розпал холодів, ми повинні цілком очевидні ризики зустріти у всеозброєнні і бути готовими до екстремальної роботи... Якщо доведеться швидко ліквідувати аварії, безумовно, забезпечувати життєдіяльність міст і сіл», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв’язку з цим він доручив створити оперативну групу на чолі з міністром регіонального розвитку та ЖКГ Анатолієм БЛИЗНЮКОМ.

До складу цієї групи М.АЗАРОВ включив міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія БОЙКА, міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГУ, міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

М.АЗАРОВ надав А.БЛИЗНЮКУ як голові групи право залучати до антикризових заходів інших керівників міністерств, відомств і регіональних адміністрацій.

«Ця оперативна група на час екстремально низьких температур має працювати цілодобово. В усіх міністерствах і відомствах, обласних адміністраціях також мають цілодобово працювати відповідальні координатори рангом не нижче заступника керівника», - наголосив прем’єр.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що усі координатори повинні володіти питанням ресурсів, які слід задіяти до ліквідації аварій, включаючи можливості Держрезерву і мобілізаційних резервів. Фінансові витрати на аварійне відновлювання роботи повинні негайно покриватися за рахунок коштів спеціальних фондів державного бюджету і місцевих бюджетів.

***

Необґрунтовано підвищені комунальні тарифи скасують

Усі необґрунтовані підвищення тарифів на послуги ЖКГ мають бути скасовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому М.АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ активізувати роботу з приведення тарифів до економічно обґрунтованих розмірів.

«Анатоліє Михайловичу (БЛИЗНЮК – УНІАН), ваше завдання довести цю роботу до логічного кінця. Всі необґрунтовані підвищення тарифів мають бути скасовані», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що витрати щодо собівартості надання послуг практично не збільшилися. «Виникає питання – ціна на електроенергію не змінилася, ціна на газ не змінилася, ціна на перевезення вантажів не змінилася. Що було включено до собівартості?», - заявив М.АЗАРОВ.

«У Херсоні, Полтаві і Чернігові, інших регіонах місцева влада рішення про таке скасування прийняла. Цю роботу треба продовжити, тому що люди і з інших міст надсилають повідомлення про підвищення тарифів. Більше трьохсот звернень про захист від комунального здирництва прийшло на мою сторінку у Facebook тільки за кілька днів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що ці звернення передані А.БЛИЗНЮКУ та доручив йому розібратися з цим. «Вникніть буквально в кожне. Такого фактичного матеріалу Ви ні в яких звітах, ні від яких комісій не отримаєте. Картина складається по всій країні. І пропозиції, як уникнути підвищення, де треба економити, люди висловлюють слушні», - зазначив прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ наголосив, що і після реформи тарифоутворення люди не розуміють, як нараховуються тарифи, не бачать обґрунтування собівартості. «Люди в тих містах, де підвищення скасоване, навіть не знають, як діяти – оплачувати квитанції, які встигли отримати, чи дочекатися перерахунку. Їм не пояснюють. Ви (А.БЛИЗНЮК – УНІАН) це питання у першу чергу роз’ясніть людям», - наголосив М.АЗАРОВ.

У свою чергу представник Держфінінспекції під час обговорення питання про тарифи повідомив, що результати перевірок фактів підвищення тарифів підтвердили, що підвищення не мало економічних і законних обґрунтувань.

Як повідомляв УНІАН, на минулому засіданні Кабміну 18 січня М.АЗАРОВ вже давав доручення профільному міністру А.БЛИЗНЮКУ розібратися із необгрунтованим підвищенням комунальних тарифів у деяких регіонах.

«Окремі керівники місцевих органів влади, скористувавшись ліквідацією державного органу, який відповідає за ціни в країні, з 1 січня підвищили квартирну плату так, що в середньому в Україні вона зросла на 8,3%», - сказав тоді М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що це сталося тільки тому, що з боку МінЖКГ і «з вашого боку особисто, Анатолію Михайловичу БЛИЗНЮК», не було контролю і оперативного реагування з цього приводу».

Глава уряду наголосив, що Кабмін розгляне причини підвищення тарифів, оскільки, за словами М.АЗАРОВА, в Україні не було піднято тарифи на газ, електроенергію, бензин, курс гривні залишається стабільним. «Чому ж під новорічні феєрверки «нащедрували» такі підвищення квартплати?», - наголосив М.АЗАРОВ.

«Вимога одна – ніяких підстав для підвищення тарифів немає. Тому всі необгрунтовані рішення повинні бути негайно скасовані, а до їхніх авторів застосовані заходи впливу», - підкреслив М.АЗАРОВ.

***

Мін‘юст визначився зі створенням Єдиного держреєстру корупціонерів

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ доручив до 1 лютого завершити роботу щодо програмного забезпечення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін`юсту, це передбачено положенням про реєстр, затвердженим О.ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Документом визначено порядок, відповідно до якого формуватиметься та вестиметься Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Держателем реєстру виступатиме Міністерство юстиції. Реєстр являтиме собою електронну базу даних, яка міститиме відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У реєстрі забезпечуватиметься єдиний облік відповідних осіб та осіб, що були притягнуті до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення. Особи вноситимуться до реєстру на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, або наказу про накладання на особу дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Усі відомості вноситимуться Мін`юстом та його територіальними підрозділами.

Відомості з реєстру підпадатимуть під дію Закону «Про захист персональних даних» і надаватимуться виключно на запит державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Також відомості надаватимуться правоохоронним органам – у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження.

Крім того, інформація, що міститься у реєстрі, використовуватимуться для аналізу щодо сфер державної політики та посад з найбільшими корупційними ризиками.

***

Всесвітній економічний форум розпочав роботу

У швейцарському Давосі розпочав роботу 42-й Всесвітній економічний форум. Під час перших на форумі дебатів обговорюється майбутнє капіталізму, передає Лента.ру.

У 2012 році основною темою форуму є "Велика трансформація: формування нових моделей" (The Great Transformation: Shaping New Models). Серед питань, які також обговорюватимуться під час заходу, - криза єврозони.

З вітальною промовою на відкритті форуму виступить канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ. Минулого року відкривав Давос Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, який цього року на захід не приїде, - так само, як і прем`єр-міністр Володимир ПУТІН.

Поточного року форум у Давосі пройде з 25 по 29 січня. Організатори очікують, що захід відвідає рекордне число політиків і бізнесменів – більш як 2600 осіб. У їх числі - голова Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД, президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК і новий глава Європейського Центробанку Маріо ДРАГИ.

Нагадаємо, 25-27 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до Швейцарії для участі у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН