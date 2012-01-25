ТОП-5 (день-вечір)

В Україні заборгованість із зарплати в 2011 році скоротилася на 20%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2011 році скоротилася на 19,8% - до 977,365 млн. грн. У грудні минулого року заборгованість зменшилася на 11,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 січня ц.р. зафіксований у Донецькій області – 200,279 млн. грн. (у грудні 2011 року скоротилася на 15,3%, у січні-грудні 2011 года— на 14,2%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 січня 2012 року склала 72,541 млн. грн. (у грудні скоротилася на 1,7%, у 2011 році - на 36,6%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати минулого року зафіксоване в 4 областях України. Відповідно скорочення заборгованості в 2011 році спостерігалося в 20 областях, АР Крим, Києві і Севастополі.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 січня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 240 тис. грн. (у грудні 2011 року заборгованість скоротилася більш ніж удвічі, в січні-грудні 2011 року – в 10 разів), Рівненській – 2,489 млн. грн. (у грудні 2011 року сума заборгованості зросла на 8,5%, у січні-грудні 2011 року знизилася на 70%) і Волинській областях – 6,424 млн. грн. (у грудні 2011 року скоротилася на 17,2%, у січні-грудні 2011 року – вдвічі).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року склала 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року склала 1,218 млрд. грн.

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Підприємства України в 2011 році збільшили обсяг реалізованих послуг на 19%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-грудні 2011 року становив 258 млрд. грн., що в зіставних цінах на 19% більше, порівняно з січнем-груднем 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

У середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 5,643 тис. грн.

У грудні 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26,2 млрд. грн., що на 22,7% більше (у зіставних цінах), порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У структурі обсягу реалізованих послуг майже половину (46,6%) становили послуги транспорту, пошти та зв`язку, майже третину (35,9%) – послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу й надання послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Дніпропетровської областей, становив понад половину (53,2%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в грудні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 216,1 млн. грн. (включаючи ПДВ), що більш ніж у 1,5 раза більше, порівняно з груднем 2010 року (в січні-грудні 2011 року – 1,954 млрд. грн., що на 44,8% більше, ніж у січні-грудні 2010 року).

Готелі й ресторани України в грудні 2011 р. реалізували послуг на суму 261,7 млн. грн., що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 4,433 млрд. грн., що на 17,9% більше).

У грудні минулого року підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 13,855 млрд. грн. - на 24,7% більше, ніж у грудні 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 149,146 млрд. грн., що на 22% більше, ніж у січні-грудні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 9,385 млрд. грн. - на 43,6% більше, ніж у грудні минулого року (у січні-грудні 2011 року - 79,014 млрд. грн., на 39,4% більше).

У сфері освіти в грудні минулого року було надано послуг на суму 292,9 млн. грн., що на 9,2% більше, порівняно з груднем 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - 2,867 млрд. грн., на 5,4% більше); у сфері охорони здоров`я й надання соціальної допомоги – на суму 566,2 млн. грн., що на 20,7% більше, ніж у грудні 2010 року (у січні-грудні 2011 року - 6,693 млрд. грн., на 9,3% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,579 млрд. грн., що в 1,5 раза більше, порівняно з груднем 2010 р. (у січні-грудні 2011 року - на 13,862 млрд. грн., що на 34,6% більше, ніж у січні-грудні 2010 р.).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2010 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 203,2 млрд. грн., що в зіставних цінах на 2,9% більше, ніж у 2009 році.

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Сьогодні завершується перереєстрація «спрощенців». Заявок – понад 1 млн.

Сьогодні останній день перереєстрації підприємців, які хочуть і далі працювати або перейти на роботу за спрощеною системою оподаткування. Близько 85% «спрощенців» цже подали відповідні заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО.

«Ми вважаємо, що сьогодні ми завершимо цей процес, і всі, хто мав намір і бажання перейти на першу, другу, третю категорії, перейдуть, і ця можливість є», - відзначив О.Клименко.

За його словами, подали заяви 1,004 млн. підприємців.

Як зауважив О.Клименко, частка відмови у реєстрації дуже низька – близько 2%. Серед причин відмови – невідповідність діяльності підприємця певній групі спрощеної системи оподаткування, податкові борги.

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КМДА ініціювала низку законодавчих змін для економічного розвитку столиці

КМДА ініціювала низку законодавчих змін, що мають прискорити економічний розвиток столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на розширеному засіданні Комітету з економічних реформ КМДА голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

На його переконання, досягти швидких змін на краще в одному місті, навіть якщо це столиця, можливо лише за умови оновлення законодавчої бази. Для розвитку потрібні значні кошти – як бюджетні, так і приватні, і залучити їх можна через покращення бізнес-клімату, підтримку київського виробника, а також залучення місцевих та іноземних інвесторів.

Як сказав О.ПОПОВ, КМДА підготувала перелік законодавчих змін, актуальних як для Києва, так і всієї України.

Голова КМДА звернувся до присутньої на засіданні першого заступника глави Адміністрації Президента України, виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Ірини АКІМОВОЇ із клопотанням сприяти прискоренню змін у правовому полі.

Це, зокрема, відновлення норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету Києва 100% податку на доходи фізичних осіб, адже контрольні показники Міністерства фінансів України по видатках на виконання делегованих повноважень (1 кошик) менші, ніж реальна потреба у коштах на виконання делегованих повноважень, яка ґрунтується на фактичних обсягах видатків та темпах їхнього росту.

Також О.ПОПОВ виступає за зарахування місцевим бюджетам 25% податку на прибуток підприємств недержавної форми власності, тому що недоотримання коштів на делеговані повноваження місцеві бюджеті вимушені перекривати за рахунок доходів 2 кошику, і як наслідок, не вистачає коштів на фінансування видатків на власні повноваження.

Крім того, пропнується скасувати обов’язкове отримання на паперових носіях витягів і виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оскільки підприємці втрачають робочий час у чергах, а також виникає надмірне навантаження на державних реєстраторів.

Столична влада пропонує розробити і затвердити порядко видачі документів дозвільного характеру та регламентів (інформаційних карток), які визначають послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру, адже недостатня розробленість нормативної бази заважає ефективному функціонуванню дозвільної системи.

Крім того, пропонується ухвалити Закон «Про адміністративні послуги», розробити порядок і стандарти надання адмінпослуг, ухвалити Закон «Про мікрокредитування малого та середнього бізнесу» і створення кредитно-гарантійних установ, а також ухвалити Закон «Про франчайзинг» тощо.

«Я хочу, щоб уже цього року про Київ заговорили, як про сучасне місто, яке динамічно розвивається. Я хочу, щоб Київ став «містом майбутнього», де на першому місці – інтереси киян, інтелект, нові технології та швидкий економічний розвиток», - підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, такий підхід неможливий без викорінення бюрократичних і тіньових схем, які багато років процвітали в ешелонах київської влади. Тому О.ПОПОВ оголосив про початок адміністративної реформи в Києві і назвав її головним завданням міської влади.

Також голова КМДА заявив на засіданні про головні бюджетні пріоритети на поточний рік – соціальний захист і прискорений економічний розвиток міста.

За словами О.ПОПОВА, у реалізації цих завдань місто спиратиметься, серед іншого, і на застосування прогресивного світового досвіду, зокрема Токіо, Нью-Йорка, Парижа.

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Україна пропонує США розглянути питання співпраці в енергетичній сфері

Україна пропонує в ході четвертого засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій розглянути питання співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору у мирних цілях і в енергетичній сфері, зокрема підвищення енергобезпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це сьогодні повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Володимир БАНДУРОВ під час зустрічі з економічним радником посольства США Шевером ВОЛЬМЕРОМ.

Крім того, за словами В.БАНДУРОВА, Україна пропонує розглянути питання усунення нетарифних бар`єрів у двосторонній торгівлі, зокрема, у частині дії антидемпінгових заходів щодо української продукції.

Також пропонується у розділі «Митна справа» обговорити питання укладання Угоди між урядами двох країн про взаємну адміністративну допомогу у митних справах.

В.БАНДУРОВ відзначив, що українська сторона підтримує ініціативу США щодо проекту Плану спільних дій України і США у митній сфері, направленого на підвищення ефективності української системи митного контролю, і готова розглянути проект відповідного документа.

У свою чергу, у розділі «Авіація» проекту порядку денного американська сторона запропонувала обговорення дій України, спрямованих на забезпечення переведення її з другої до першої категорії безпеки польотів рейтингу Федеральної авіаційної адміністрації США і на приведення нормативно-правової бази у відповідність з прийнятим Повітряним Кодексом України з метою підвищення безпеки польотів.

Як повідомляв УНІАН, головою української частини Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій в серпні 2011 року призначено віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.

Дата проведення четвертого засідання Українсько-американської ради з торгівлі і інвестицій на сьогоднішній день не визначена.

Довідка УНІАН. Угоду про торгову та інвестиційну співпрацю між урядами України і США було підписано 28 березня 2008 року у Вашингтоні і 1 квітня 2008 року – у Києві.

Основною метою укладання угоди є розширення і зміцнення економічних відносин між Україною і США у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Угода передбачає створення постійно діючого двостороннього механізму співпраці - Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій. З української сторони раду очолює представник Мінекономіки, з американської - представник Офісу торгового представника.

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