Анонс на 26 січня

* Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 25 січня рішення у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України про офіційне тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України у системному зв`язку з окремими положеннями Конституції України.

* Відбудеться пленарне засідання IX сесії Київради VI скликання.

* Розпочнеться дводенний II Форум Україні з питань конкуренції-2012, організований за підтримки Антимонопольного комітету України. Головна мета Форуму - обговорення останніх тенденцій у сфері захисту та розвитку конкуренції на ринках України, країн ЄС та СНД. Буде представлена ​​сучасна практика Комітету зі злиття підприємств, виявлення і припинення картелів, монопольних зловживань, недобросовісної конкуренції та реклами і т.п. Відбудеться підхід до преси голови АМКУ Василя Цушка, керівника Федеральної антимонопольної служби Росії Ігоря Артем`єва, голови Міждержавної ради з антимонопольної політики, голови Агентства Республіки Казахстан із захисту конкуренції Мажита Есенбаєва.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки діяльності Київського міського центру зайнятості в 2011 році та основні завдання у 2012 році». На прес-конференції з доповіддю виступить директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин.

* У рамках оперативної наради податкової міліції відбудеться брифінг першого заст.голови ДПС України - начальника податкової міліції Андрія Головача на тему: «Роль і місце податкової міліції в сьогоднішніх умовах».

* Відбудеться розширене засідання колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України під головуванням першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва.

* Прес-конференція на тему: "Парадокси статистики: чому при зростанні зарплат українцям жити все важче?". Організатор - ГолосUA. Учасники: екс-перший заст.міністра праці та соціальної політики, експерт Центру ім. Разумкова Павло Розенко, зав.відділом дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Людмила Черенько і економіст, колишній урядовий секретар КМУ (1999-2001рр) Віктор Лисицький.

* Відбудеться відеоміст на тему: «Росія - Україна: газовий дисонанс. Причинно-наслідкові зв`язки». Учасники в Києві: Валентин Землянський, незалежний експерт з питань енергетики; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. У Москві: Костянтин Симонов, директор Фонду національної енергетичної безпеки; Євген Мінченко, ген.директор Міжнародного інституту політичної експертизи.

* Прес-конференція на тему: "Чи потрібна Україні нова доктрина зовнішньої політики?". Організатор - Інститут української політики. Учасники: Костянтин Бондаренко, голова правління Інституту української політики; Василь Філіпчук, директор Департаменту політики та безпеки МЗС України; Ірина Геращенко, народний депутат України; Олексій Усачов, керівник секретаріату "Українського клубу"; Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу та громадського руху "Вільний простір" на тему: "Системне знищення владою малого бізнесу як загальна проблема українського суспільства". Учасники: Олександр Супрунюк, координатор громадського руху «Вільний простір», Ігор Гурняк, Ігор Запрудський, Анатолій Ковальов, члени Координаційної ради Асамблеї малого та середнього бізнесу України, Олена Варнакова, голова Чернігівської профспілки підприємців, Галина Вдовіна, голова профспілки вантажних перевізників (Одеса) , Лідія Кривенко, голова профспілки підприємців «Ніка» (Запоріжжя) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл з питання впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.. в частині енергозбереження та енергоефективності. Організатор - Держенергоефективності. Учасники: Микола Пашкевич, голова Держенергоефективності; керівники структурних підрозділів; представники громадських організацій, члени науково-експертної ради, яка діє при агентстві.

* В рамках Євроатлантичного форуму відбудеться дискусія з енергетики.

* 19-00 - в УНІАН відбудеться семінар письменника Валентина Бадрака на тему: «Матриця переможця, або Як досягти мети, використовуючи досвід геніїв». Семінар допоможе кожному скоригувати власну життєву стратегію. Геній-терапія, яку використовує тренер, - універсальна матриця розвитку особистості та досягнення успіху, розроблена з використанням стратегій близько 500 видатних історичних особистостей, що вважають геніями. Люди, які досягли успіху в різних сферах життя, насправді використовували схожу матрицю (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на семінар по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net.

* Відбудеться робоча поїздка міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка до Запорізької області. У програмі: ознайомлення з ходом будівництва оптового ринку сільськогосподарської продукції «Січовий»; з виробництвом ТОВ «Агропромінвест-8» у Вільнянському районі, проведення обласної наради «Стан та перспективи розвитку АПК та соціально-економічного розвитку сільських територій».

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