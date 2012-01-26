Курс НБУ на 26.01.12
09:08, 26 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.01.12100 USD - 798.9800 (25 січня - 798.9800)100 EUR - 1034.0399 (25 січня - 1038.9137)10 RUR - 2.6053 (25 січня - 2.5878)Облікові курси банківських металів на 26.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132550.78 (25 січня-133349.76)961 XAG 10 Срібло-2530.37 (25 січня-2552.74)962XPT10Платина-123841.90(25 січня-123841.90)964XPD10Паладій-54090.95 (25 січня-54250.74)
Офіційний курс НБУ на 26.01.12
100 USD - 798.9800 (25 січня - 798.9800)
100 EUR - 1034.0399 (25 січня - 1038.9137)
10 RUR - 2.6053 (25 січня - 2.5878)
Облікові курси банківських металів на 26.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-132550.78 (25 січня-133349.76)
961 XAG 10 Срібло-2530.37 (25 січня-2552.74)
962XPT10Платина-123841.90(25 січня-123841.90)
964XPD10Паладій-54090.95 (25 січня-54250.74)
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