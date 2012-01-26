Курс НБУ на 26.01.12

Офіційний курс НБУ на 26.01.12100 USD - 798.9800 (25 січня - 798.9800)100 EUR - 1034.0399 (25 січня - 1038.9137)10 RUR - 2.6053 (25 січня - 2.5878)Облікові курси банківських металів на 26.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132550.78 (25 січня-133349.76)961 XAG 10 Срібло-2530.37 (25 січня-2552.74)962XPT10Платина-123841.90(25 січня-123841.90)964XPD10Паладій-54090.95 (25 січня-54250.74)

Офіційний курс НБУ на 26.01.12 100 USD - 798.9800 (25 січня - 798.9800) 100 EUR - 1034.0399 (25 січня - 1038.9137) 10 RUR - 2.6053 (25 січня - 2.5878) Облікові курси банківських металів на 26.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-132550.78 (25 січня-133349.76) 961 XAG 10 Срібло-2530.37 (25 січня-2552.74) 962XPT10Платина-123841.90(25 січня-123841.90) 964XPD10Паладій-54090.95 (25 січня-54250.74)

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