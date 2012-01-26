Президент видав розпорядження про перевірку міністерств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав розпорядження “Про вивчення стану виконання у 2012 році актів і доручень Президента України”. Дане розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Документом затверджено План проведення поглибленого вивчення (перевірок) стану виконання у 2012 році центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями актів і доручень Президента України.

Відповідно до плану, у січні перевірятиметься Міністерство закордонних справ України щодо вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на главу Адміністрації Президента України.

Крім того, у січні-лютому також перевірятимуться Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Державна екологічна інспекція України, її територіальні органи.

У червні перевірятиметься Фонд державного майна України, його територіальні органи, а в липні - Міністерство оборони України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Хорошковський замість Ярошенка, або Я. Кабмін під вибори чищу?..