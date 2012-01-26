ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Яка доля чекає київські кіоски та інші МАФи» пише: 26 січня київська влада має намір прийняти нові правила ведення бізнесу в тимчасових спорудах. Як це відіб`ється на підприємцях, виданню розповів голова "Спілки захисту підприємництва" Сергій Доротич...

http://delo.ua/businessman/kakaja-sudba-zhdet-kievskie-kioski-i-drugie-mafy-172428/

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Також «Діло» в публікації «Kia відкликає машини в США, але ніколи не робить цього в Україні» пише: Kia Motors Corp повідомила про відкликання 145 тис. 755 седанів Optima і кросоверів Rondo в США через потенційний дефект подушок безпеки. Офіційний імпортер Kia в Україні повідомляє: у нас машини цієї марки ніколи не відкликалися...

http://delo.ua/auto/kia-otzyvaet-mashiny-v-ssha-no-nikogda-ne-delaet-etogo-v-ukraine-172409/

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«Діло» в публікації «Форум у Давосі: Західна модель капіталізму помре через 3-4 роки» пише: західній моделі капіталізму залишилося 3-4 роки. Це кінець гри. Фінансова система вбиває реальну економіку. Ці визнання стали лейтмотивом першого дня роботи 42-го Всесвітнього економічного форуму в Давосі...

http://delo.ua/world/forum-v-davose-zapadnaja-model-kapitalizma-umret-cherez-3-4-goda-172424/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «В зоні не поторгуєш», в якому пише: в Мінекономрозвитку підрахували, що створення зони вільної торгівлі з Туреччиною призведе до гальмування зростання української економіки та зниження доходів держбюджету на 114 млн. грн. на рік. Однак, незважаючи на це, договір може бути підписаний, оскільки згода Анкари на участь в українських енергетичних проектах дуже важлива для Києва...

http://www.kommersant.ua/doc/1858665

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Обов`язкова програма», в якому пише: прем`єр-міністр Микола Азаров доручив главам Мінекономрозвитку і Міненерго створити національну програму енергозбереження та енергоефективності. Таке рішення було прийнято за результатами закритого засідання Ради національної безпеки і оборони, подробицями якого прем`єр поділився з членами уряду. Під час засідання також було створено оперативну групу боротьби з наслідками стихійних лих, яку очолив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк...

http://www.kommersant.ua/doc/1858683

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Застави повернуть позичальникам» пише: в судах створена нова схема ухилення від повернення кредитів через анулювання державної реєстрації банківського боржника. Експерти відзначають, що створення подібного судового прецеденту призведе не тільки до зростання проблемних кредитів у банківських портфелях, а й до вилучення майна у добросовісних набувачів - компаній і фізосіб, які купили банківські застави з аукціонів і торгів...

http://finance.eizvestia.com/full/zalogi-vernut-zaemshhikam

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Нацбанк зняв стрес», в якому пишуть: Національний банк вважає недоцільним проведення стрес-тестування банків найближчим часом. Комерційні банки скасування чергових перевірок вітають. Втім, у Світовому банку вважають рішення НБУ лише тимчасовим відтермінуванням...

http://state.eizvestia.com/full/nacbank-snyal-stress

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Газета «Сьогодні» у публікації «Кулуарний план: вибори мера Києва пройдуть влітку, Київради - восени» пише: депутати вже починають проявляти передвиборну активність - заливають ковзанки і роздають пайки...

http://www.segodnya.ua/news/14332158.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Скільки заробляють "батьки" Дніпропетровська» пише: Оклад Івана Куліченка 3 тис. 568 грн., а з надбавками виходить удвічі більше...

http://www.segodnya.ua/news/14332198.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Автомобіль для росіян - вже не розкіш» пише: росіянам зараз у 3 рази простіше наскладати на новий автомобіль, ніж 10 років тому...

http://www.vedomosti.ru/auto/news/1485322/avtomobil_uzhe_ne_roskosh

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Також «Ведомости» у публікації «ФРС США буде тримати низькі ставки до кінця 2014 р.» пишуть: Федеральна резервна система США готова проводити ультрам’яку грошову політику ще не один рік. Вчора вона повідомила, що буде тримати процентні ставки на низькому рівні принаймні до кінця 2014 р…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1485365/frs_ssha_budet_derzhat_nizkie_stavki_do_konca_2014_g

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Видання «Известия» в публікації «Іноземці не потягнули російську меганауку» пише: фінансову підтримку від зарубіжних організацій отримали три з шести проектів, схвалених російським урядом...

http://izvestia.ru/news/513119

(УНІАН)