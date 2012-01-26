Янукович прирівняв посади в АП до дипломатичних рангів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прирівняв посади в Адміністрації Президента до посад, приписаних до дипломатичних рангів України.

Про це йдеться у указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, Президент прирівняв до посади «Надзвичайний і Повноважний Посол» посади:

«радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

радник Президента України - керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

керівник Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».

До посади «Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу» В.ЯНУКОВИЧ відніс:

«перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

керівник Управління, заступник керівника Управління - завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».

«Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу»:

«заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

заступник керівника Управління - завідувач відділу, завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України»;

Також Президент прирівняв низку посад в АП до посад «радник першого класу», «радник другого класу», «перший секретар першого класу».