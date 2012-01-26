Івано-Франківська ОДА та «ЛУКОЙЛ» підписали угоду про фінансування соцпроектів

25 січня голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і Генеральний директор ПрАТ «Лукор» і ТОВ «Карпатнафтохім» Сергій ЧМИХАЛОВ у присутності журналістів підписали Угоду між Івано-Франківською ОДА і ВАТ «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» про фінансування соціальних проектів на 2012 рік. Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. За словами С.ЧМИХАЛОВА, «це продовження плідної співпраці між компанією та Івано-Франківською областю». Зокрема, у 2011 році російська компанія «ЛУКОЙЛ» вклала у соціальні проекти Івано-Франківщини понад 4 млн.грн. а у 2012 році планує вкласти 7 млн. грн.

Найбільшу частину коштів (3 млн. грн.) передбачено спрямувати на розвиток дитячо-юнацького хокею, підтримку дитячих спортивних шкіл та клубів. Півтора мільйона піде на завершення ремонту концертного залу Калуша, 500 тисяч грн. дають на розвиток дитячого та юнацького спорту. 1 мільйон виділять на проектування та будівництво котельні Івано-Франківського музично-драматичного театру. 200 тисяч отримає івано-франківсьа школа №3 на ремонт спортивного залу та обладнання комп’ютерного класу, 500 тисяч дістане калуський політехнічний коледж, 300 тисяч дають калуській міській та районній раді.

Відповідаючи на запитання про зобов’язання облдержадміністрації перед підприємством, її голова Михайло ВИШИВАНЮК відповів коротко: « основний обов’язок ОДА - не заважати!».

За словами С.ЧМИХАЛОВА, обласна влада Прикарпаття надає підтримку діяльності підприємства «Карпатнафтохім», яке є підрозділом «ЛУКОЙЛУ». В минулому році компанія інвестувала у розвиток заводу 33 мільйони доларів США, а в цьому році планує збільшити інвестування до 60 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. Угоду про співпрацю між Івано-Франківською облдержадміністрацією та ВАТ «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» підписали 14 грудня 2010 року голова ОДА М.Вишиванюк та Президент ВАТ «Нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов.