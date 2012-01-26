ТОП-5 (ранок-день)

«Нафтогаз» найближчим часом оголосить тендер з вибору оцінювача ГТС

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на доручення Міністерства енергетики і вугільної промисловості завершує підготовчі тендерні процедури з вибору компанії, що здійснить оцінку вартості української газотранспортної системи (ГТС).

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що відповідно до чинного законодавства компанія найближчим часом опублікує оголошення про закупівлю послуг з оцінки активів української ГТС у "Віснику державних закупівель України".

НАК «Нафтогаз України» чекає відповіді від ряду міжнародних консультантів, до яких компанія звернулася із пропозицією щодо визначення очікуваної вартості послуг компанії-оцінювача, і узгодження низки процедур на законодавчому рівні.

«Всі етапи цієї закупівлі буде проведено публічно і з дотриманням законодавства України. Компанія інформуватиме громадськість і ЗМІ про проведення конкурсу», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна оголосила тендер на визначення компанії для оцінки вартості ГТС.

«Вчора оголошено тендер з відбору оцінювача щодо консорціуму, щодо газотранспортної системи, і після завершення оцінки ми готові надати інформацію європейським партнерам», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ю.БОЙКО заявляв, що Україна не має наміру продавати Росії свою ГТС в обмін на зниження ціни на газ, незважаючи на тривалі майже на два роки переговори про нову угоду.

Наприкінці грудня глава «Газпрому» повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ в 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

На початку січня ц.р. Верховна Рада України ухвалила рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.

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Україна відбирає газ відповідно до контракту, заявляє Газпром

Україна відбирає газ відповідно до контракту, незважаючи на заяви про зниження обсягів закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Україна продовжує робити чергові заяви про те, що споживання російського газу скорочується і обсяг імпорту цього року не перевищить 27 млрд. куб. м. Але фактичні дані говорять абсолютно про протилежне», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

За його словами, останнім часом добовий відбір газу «Нафтогазом України», навпаки, почав помітно збільшуватися і зараз становить близько 115 млн. куб. м.

«Такі темпи відбору суворо відповідають зобов`язанням «бери або плати» від річної контрактної кількості в 52 млрд. куб. м, і в річному обрахуванні це становить мінімальну річну кількість на 2012 рік – 41,6 млрд. куб. м», – заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлю російського газу у 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

11 січня голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після цього «Нафтогаз України» заявив, що заздалегідь попередив ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу у 2012 році. За даними компанії, чинним контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр. від 19.01.2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачено можливість змінювати щорічний обсяг поставок газу.

Відповідно до положень контракту і у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів з проханням узгодити поставки природного газу до України у 2012 році в обсязі 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати і сплатити згідно з чинним контрактом.

Водночас, 12 січня «Газпром» заявив, що Україна не порушувала питання про зміну контрактного обсягу поставок газу на 2012 рік.

24 січня в ексклюзивному інтерв`ю для спільного проекту New York Times News Service & Syndicate і «Сегодня Мультимедиа» - альманах «Україна і світ-2012. Глобальний порядок денний» Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна продовжить працювати над збільшенням власного видобутку енергоносіїв і шукатиме альтернативу російському газу.

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Президент видав розпорядження про перевірку міністерств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав розпорядження “Про вивчення стану виконання у 2012 році актів і доручень Президента України”.

Дане розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Документом затверджено План проведення поглибленого вивчення (перевірок) стану виконання у 2012 році центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями актів і доручень Президента України.

Відповідно до плану, у січні перевірятиметься Міністерство закордонних справ України щодо вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, щодо формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на главу Адміністрації Президента України.

Крім того, у січні-лютому також перевірятимуться Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба геології та надр України, Державна екологічна інспекція України, її територіальні органи.

У червні перевірятиметься Фонд державного майна України, його територіальні органи, а в липні - Міністерство оборони України.

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Янукович прирівняв посади в АП до дипломатичних рангів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прирівняв посади в Адміністрації Президента до посад, приписаних до дипломатичних рангів України.

Про це йдеться у указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, Президент прирівняв до посади «Надзвичайний і Повноважний Посол» посади:

«радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

радник Президента України - керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

керівник Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».

До посади «Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу» В.ЯНУКОВИЧ відніс:

«перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

перший заступник керівника Головного управління, заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

керівник Управління, заступник керівника Управління - завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України».

«Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу»:

«заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України;

заступник керівника Головного управління - керівник управління, заступник керівника управління - завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

заступник керівника Управління - завідувач відділу, завідувач відділу Управління з питань європейської інтеграції Адміністрації Президента України»;

Також Президент прирівняв низку посад в АП до посад «радник першого класу», «радник другого класу», «перший секретар першого класу».

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Кабмін пропонує позбавити виплат матерів-одиначок, чий дохід перевищує середню зарплату

Міністерство соціальної політики України підготувало законопроект, за яким частина матерів, які виховують дітей без батька, можуть позбутися державної допомоги. Зокрема, виплат на дитину можуть позбутися ті матері-одиначки, чий дохід перевищує середню заробітну плату.

Про це розповіла Надія РЯЗАНОВА, заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики, в інтерв`ю Weekly.ua.

За словами Н.РЯЗАНОВОЇ, необхідність внесення змін до чинного законодавства викликана тим, що за останні десять років одиноких матерів в Україні стало більше майже у 20 разів, і чиновники вважають, що, як мінімум, половина з них – фіктивні.

У Мінсоцполітики вважають, що прийняття закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» в новій редакції відсіє близько 6-7% матерів-одинаків, які сьогодні одержують допомогу від держави.

«Ми хочемо підвищити максимальний розмір допомоги до 60% прожиткового мінімуму, і зробити так, щоб допомогу одержували сім`ї, які справді цього потребують, а не ті, хто приїжджає в Соцзабез за допомогою на BMW і в норкових шубах. У нас в Печерському районі столиці таких багато», - говорить Н.РЯЗАНОВА.

Водночас, від ініціативи профільного віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА – перевіряти, чи є в одинокої матері дорога машина або породиста тварина - в міністерстві відхрещуються, і кажуть, що діятимуть цивілізованіше.

За інформацією журналу, у 2003 році в Україні було 27 тис. офіційно зареєстрованих одиноких матерів. До кінця 2011 року - вже 576 тис. Одинокі матері одержують державну допомогу 640 тис. дітей.

Сума державної допомоги залежить від віку дитини і доходів мами. Допомогу в розмірі 50% прожиткового мінімуму одержують матері з низьким рівнем доходів. Всі решта – у розмірі 30% прожиткового мінімуму. В абсолютних цифрах це має такий вигляд: наприкінці 2011 року на дітей до 6 років держава виплачувала від 260 грн. до 435 грн., на дітей 6-18 років – від 312 грн. до 521 грн.

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УНІАН