Імплементація угоди про асоціацію з ЄС може тривати 10 років

Імплементація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може тривати 10 років.

Про це заявив сьогодні в Києві, під час євроатлантичного форуму «Україна та ЄС на порозі нової угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія», керівник відділу політики представництва ЄС в Україні Ганнес ШРАЙБЕР.

«10 років – це невеликий час. Імплементація угоди вимагатиме тривалих процедур, вимагатиме більших зусиль, ніж просто підписання і ратифікація. Це вимагатиме великих дій від української адміністрації і триватиме років 10. Я думаю, що років 10 – це дуже амбітна мета», - сказав Г.ШРАЙБЕР.

Він наголосив, що для деяких нових країн-членів ЄС, які все ще перебувають на перехідних етапах, дія подібних угод з ними все ще не запроваджена у повному обсязі.

Г.ШРАЙБЕР також зазначив, що Україна вже не перша країна, ратифікацію угоди з якою Євросоюз відтерміновує через політичну ситуацію. «Переговори, підписання і ратифікація угоди є не такими великими речами. Більш значною може бути імплементація угоди (угоди про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН). Це складає набагато більшу частину, ніж просто ведення переговорів. Ми маємо політичні аспекти цієї справи. 27 міністрів закордонних справ (країн – членів ЄС – УНІАН) погодилися, що угоду не буде ратифіковано до зміни політичної ситуації в Україні», - сказав Г.ШРАЙБЕР.

Він навів приклад того, що, зокрема, з Сербією щодо подібної угоди переговори були звершені у 2007 році. Але подальші дії в напрямку підписання та імплементації були здійснені лише після того, як ця країна стала дотримуватися всіх європейських норм.

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