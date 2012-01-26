Анонс на 27 січня

* В УНІАН відбудеться спільна прес-конференція компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна" та Товариства Червоного Хреста України з нагоди підписання довгострокової угоди про партнерство. Учасники: Жан-Ноель Рено, генеральний директор компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна, Андрій Бублик, директор зв`язків з державними установами та комунікацій компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна, Іван Усіченко, президент Товариства Червоного Хреста України, Валерій Серговський, завідувач міжнародного відділу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на тему: «Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2011 рік та її пріоритетні напрями у 2012 році».

* Перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв проведе селекторну нараду щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання за участі керівників всіх регіонів України. Обговорюватимуться першочергові заходи щодо забезпечення роботи об‘єктів життєзабезпечення та соціальної сфери.

* Біля Адміністрації Президента України відбудеться громадська акція, організована правозахисним рухом "Взаємодопомога", громадськими організаціями «АТОМ XXI», «Союз шахтарів-інвалідів», «Союз підприємців м. Олександрія» та ін. у зв`язку з подіями в м. Олександрія, Кіровоградської області, де 20 січня було розігнано мирні громадські збори з питань тарифів на послуги ЖКГ, функціонування навчальних закладів, приватизації комунального майна та ін. Під час акції організатори оголосять Звернення до Президента України з вимогою втрутитися в ситуацію і надати підтримку громадськості м. Олександрія.

* Прес-конференція голови Державного космічного агентства України Юрія Алексєєва за підсумками роботи космічної галузі України в 2011 році.

* Круглий стіл на тему: "Комунікації з інвесторами - джерело ліквідності для фондового ринку України" (підсумки номінації "Кращий IR-кейс серед компаній України"). У рамках Круглого столу також відбудеться презентація підсумків номінації "Кращий IR-кейс серед компаній України", заснованої Investor Relations Agency в рамках IV Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та країн СНД, і нагородження переможців. Організатори: Investor Relations Agency; ІнА "Українські новини".

* Прес-конференція на тему: «Чому забороняють малі полімерні пакети і що стане їх альтернативою?». Учасники: начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олександр Ігнатенко, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко та начальник відділу екологічної безпеки ПАТ «Кіевспецтрансс» (5-й полігон відходів) Олександр Семенець.

* Прес-конференція на тему: «Всесвітній економічний форум в Давосі: на що сподівається Україна?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко та старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з профспілковим активом всеукраїнських профспілок і територіальних профспілкових об`єднань на тему: «Про посилення соціального діалогу між органами державної влади та профспілками в процесі реалізації реформ в економічній та соціальній сфері».

* Відбудеться бізнес-дискусія на тему: "Давос 2012: погляд з України". Організатор - Единбурзька бізнес-школа спільно з експертною компанією pro.mova за підтримки Intercomp Global Services. Тема: «Велика трансформація - формування нових моделей». Учасники: Юрій Логуш, заступник голови правління з маркетингу та продажу компанії Миронівський Хлібопродукт; Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва; Крейг Робінзон, головний лектор по «Економіці» Единбурзької школи бізнесу в Единбурзі та Дубаї; Якуб Парусінські, бізнес- репортер газети Kyiv Post; Олена Трегуб, виконавчий директор організації «Глобальне лідерство освітнє» у Вашингтоні (включення з Давосу); Даррен Хейман, лектор курсу «Економіка» Единбурзької школи бізнесу. Модератор - Євген Глібовицький, керівник експертної компанії pro.mova.

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