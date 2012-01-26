Ротація кадрів в Кабінеті міністрів буде обов’язково - Янукович

Ротація кадрів у Кабінеті міністрів обов’язково відбудеться.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам у Давосі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ротація кадрів буде обов’язково», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Є питання до уряду, це загальні питання, їх багато. Але цей процес постійний», - додав він.

Водночас Президент спростував чутки про те, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ писав заяву про відставку.

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