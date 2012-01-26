ТОП-5 (день-вечір)

З МВФ не домовилися. Продовжать за 2-3 тижні

Україна продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом для того, щоб уникнути необхідність підвищувати тарифи на газ для одержання чергового траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО, коментуючи переговори української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні.

С.ТИГИПКО повідомив, що також брав участь в переговорах разом із першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ і міністром фінансів Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

«Ми провели переговори з главою місії МВФ, відбулася зустріч із керівництвом Фонду. Якихось остаточних рішень немає, але продовжаться зустрічі керівництва країни, які відбудуться найближчими днями», - сказав С.ТИГИПКО.

Віце-прем`єр повідомив, що, згідно із домовленостями, переговори будуть продовжено за 2-3 тижні.

С.ТИГИПКО також відзначив, що основне питання в переговорах – вимога МВФ підвищити тарифи на газ для населення.

«Я не приховуватиму – нам сьогодні залишилося за нашим меморандумом МВФ вирішити практично одне питання – підвищення тарифів. Я можу чітко сказати, що в тому форматі, який було закладено до цього, підвищення тарифів не відбудеться в Україні», - сказав С.ТИГИПКО.

Він відзначив, що під час переговорів Україна і МВФ обговорюють пропозиції української сторони щодо компенсації витрат бюджету, які можуть бути додатково, без підвищення тарифів. «У нас багато пропозицій за рахунок чого це зробити. У нас є своє бачення тієї реформи, яку ми повинні здійснити для того, щоб, врешті-решт, і підійти до підвищення тарифів», - сказав С.ТИГИПКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день підвищення тарифів недоцільне. «Не з цього треба починати. Я вважаю, що це якраз, і це точка зору Мінсоцполітики, завершальний етап. У нас ще немає того, що має бути, - я кажу про те, що якщо говорити про підвищення тарифів, то у нас мають бути серйозні кредитні лінії, в першу чергу для людей, населення, щоб вони могли замінити вікна, замінити двері, щоб економити і займатися енергозбереженням», - сказав С.ТИГИПКО.

Він зазначив, що коли підвищувалися тарифи на газ в Європі, то випереджальними темпами здійснювалися заходи щодо енергозбереження.

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Азаров особисто провів переговори з главою МВФ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ і директор-розпорядник МВФ Крістін ЛАГАРД сьогодні провели зустріч в Цюріху (Швейцарія) для обговорення економічної ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з повідомленням, були розглянуті ключові питання здійснення економічних реформ і заходи, необхідні для забезпечення сталого економічного розвитку України. Сторони домовилися про продовження активного діалогу команд експертів України та МВФ найближчим часом.

Нагадаємо, українську делегацію, яка 24 січня відбула до Вашингтона, на переговорах з МВФ очолив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, повідомили в управлінні комунікацій Міністерства фінансів України (вранці того ж дня Мінфін повідомив, що українську делегацію на переговорах очолив новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН).

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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Ротація кадрів в Кабінеті міністрів буде обов’язково - Янукович

Ротація кадрів у Кабінеті міністрів обов’язково відбудеться.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам у Давосі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ротація кадрів буде обов’язково», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Є питання до уряду, це загальні питання, їх багато. Але цей процес постійний», - додав він.

Водночас Президент спростував чутки про те, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ писав заяву про відставку.

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Україна подала заявку на відновлення статусу учасника Кіотського протоколу

Україна подала заявку на відновлення статусу прийнятності вимогам Кіотського протоколу. Заявку оприлюднено на сайті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) 25 січня ц.р.

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві екологічних інвестицій України, розгляд цього питання підрозділом із забезпечення дотримання РКЗК ООН призначено на 10 лютого. Таким чином, запевняють джерела у відомстві, вже 11 лютого Україна може відновити свою участь у механізмі торгівлі квотами на викиди парникових газів, а також у реалізації проектів спільного здійснення (гнучкий механізм Кіотського протоколу) за національною процедурою.

Водночас, як стало відомо УНІАН із джерел у Держекоінвестицій, Міністерство екології і природних ресурсів України, яке є координатором агентства, дотепер не дало свого дозволу стосовно початку розробки нового документа - Кадастру викидів парникових газів за 1990-2010 рр. При цьому у відомстві нагадали, що цей кадастр необхідно подати на затвердження Секретаріату РКЗК ООН до квітня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року РКЗК ООН припинила для України торгівлю квотами на викиди парникових газів у зв`язку із зауваженнями групи міжнародних експертів до Кадастру викидів парникових газів за 1990-2008 рр. Приводом для відновлення України стали позитивні висновки групи міжнародних експертів, які у жовтні 2011 року перевіряли Кадастр за 1990-2009 рр.

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Тарифи на газ і компослуги для населення цього року підвищувати не будуть, запевняє Тигипко

Тарифи на газ і комунальні послуги для населення у 2012 році не підвищуватимуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГИПКО заявив у коментарі журналістам.

Він наголосив, що це чітка позиція уряду, якої він дотримується і у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

«Це чітка наша позиція - до виборів, і цього року ми цього не робитимемо… Ніякого підвищення тарифів, ніякого збільшення виплат за комунальними послугами не повинно бути цього року», - сказав С.ТИГИПКО.

За його словами, упродовж 5-7 місяців необхідно «розгорнути» серйозну програму з енергозбереження, зокрема, щодо кредитування населення для енергозбереження.

«Для того, щоб розгорнути достатньо серйозну програму з енергозбереження, з кредитування населення під програми енергозбереження, нам потрібно, приблизно, 5-7 місяців. Якщо ми це зробимо, то тільки після цього ми можемо робити якісь кроки (з підвищення тарифів)», - сказав С.ТИГИПКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд на початку листопада домовилися узяти паузу і почати перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.

Як повідомлялося, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на переговорах з МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також до складу делегації ввійшов новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що метою візиту є відновлення програми співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, перш за все, в рамках тієї програми, яка була підписана раніше, у нас там залишилося порядка 10 млрд. дол.».

З приводу однієї з основних вимог МВФ для продовження співпраці – підвищення ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненергетики міністр вважає на сьогодні це передчасним. На його думку, такі дії можуть привести до збільшення обсягу неплатежів.

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