Курс НБУ на 27.01.12

Офіційний курс НБУ на 27.01.12100 USD США - 798.9800 (на 26 січня - 798.9800)100 EUR - 1050.2592 (на 26 січня - 1034.0399)10 RUR - 2.6317 (на 26 січня - 2.6053)Облікові курси банківських металів на 27.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136865.27 (на 26 січня-132550.78)961XAG10Срібло-2664.60 (на 26 січня-2530.37)962XPT10Платина-127597.11 (на 26 січня-123841.90)964XPD10Паладій-55609.01 (на 26 січня-54090.95)

Офіційний курс НБУ на 27.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 26 січня - 798.9800) 100 EUR - 1050.2592 (на 26 січня - 1034.0399) 10 RUR - 2.6317 (на 26 січня - 2.6053) Облікові курси банківських металів на 27.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136865.27 (на 26 січня - 132550.78) 961 XAG 10 Срібло - 2664.60 (на 26 січня - 2530.37) 962 XPT 10 Платина - 127597.11 (на 26 січня - 123841.90) 964 XPD 10 Паладій - 55609.01 (на 26 січня - 54090.95)

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