ПАРЄ не виключає санкцій проти України за невиконання її вимог

Страсбург. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не виключає застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, ухваленій 26 січня на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Асамблея пропонує Моніторинговому комітету уважно стежити за ситуацією та пропонувати подальші заходи, які можуть бути здійснені Асамблеєю відповідно до ситуації, включаючи можливий розгляд санкцій, якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані”, - написано в документі.

“Асамблея вважає, що реалізації її рекомендацій і, зокрема, тих, що стосуються кримінального переслідування членів колишнього уряду, сигналізуватиме про відданість влади нормам та цінностям Ради Європи”, - пояснили депутати ПАРЄ.

Пропозиція відзначити в резолюції можливість майбутніх санкцій, була представлена групою депутатів на чолі з депутатом з Нідерландів Пітером ОМТЦИГТОМ, і підтримана зранку Моніторинговим комітетом ПАРЄ, а пізніше – всією Асамблеєю.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступає за негайні зміни в системі юстиції України.

У документі зазначається наявність значної кількості порушень в ході судових процесів проти колишніх українських урядовців, що, на думку членів ПАРЄ, є результатом недосконалості судової системи України.

Серед проблем української системи юстиції Асамблея називає відсутність незалежності суддів, надмірне застосування та надмірні терміни попереднього ув’язнення, відсутність рівності у процесах між прокурорами та захистом.

“(Асамблея – УНІАН) підтверджує свою глибоку стурбованість відсутністю незалежності судової системи і розглядає це, як принциповий виклик судовій системі країни”, - написано в документі.

В резолюції зазначається, що нинішня система призначення суддів підриває принцип незалежності судочинства. У зв’язку з чим в документі міститься заклик скасувати, або значно скоротити 5-річний випробувальний термін для суддів, а також виключити Верховну Раду з процесу призначення суддів.

Депутати висловили думку, що протягом випробувального періоду судді не повинні головувати в судах щодо політично-чутливих чи складних справ.

Крім того, в резолюції зазначається, що принцип формування Вищої ради юстиції суперечить принципу розподілу влади і також підриває незалежність судочинства. При цьому, європейські депутати висловилися за заклик до української влади щодо внесення змін до принципу формування Вищої ради юстиції, які б унеможливили потрапляння до неї представників Верховної Ради, Президента та Генеральної прокуратури. На думку ПАРЄ, до внесення відповідних змін до закону, ці три державні інституції мали б призначати виключно неполітичних членів до цього органу.

У документі також висловлюється стурбованість щодо повідомлень про застосування дисциплінарних дій та звільнення суддів Вищою радою юстиції України на підставі скарг прокуратури, за рішення суддів, які суперечили вимогам прокурорів в судових процесів.

“Така практика не сумісна з принципом верховенства права та має бути негайно припинена”, - написано в резолюції.

Члени ПАРЄ також висловили глибоку стурбованість надмірним застосуванням попереднього ув’язнення, “часто без виправданих чи обґрунтованих причин”.

При цьому, у резолюції відзначено, що незаконне та надмірне попереднє ув’язнення є одним з найголовніших питань, що оскаржується українцями в Європейському суді з прав людини.

У зв’язку з чим члени Асамблеї закликали українську владу забезпечити в Кримінальному кодексі України чітку процедуру перегляду законності та терміну попереднього ув’язнення, а також забезпечити, щоб попереднє ув’язнення застосовувалося лише, як останній засіб виключно на підставі добре обґрунтованого рішення суду.

У резолюції також висловлюється стурбованість тенденцією схиляння судів до позиції прокуратури і міститься заклик до влади забезпечити рівність прокурорів та захисту в Кримінальному кодексі та на практиці.

Зокрема, в документі відзначається необхідність забезпечити надання захисту копії судової справи та розумного часу для ознайомлення з нею.

Депутати також привітали новий проект Кримінально-процесуального кодексу, поданого Президентом України на розгляд Верховній Раді, і закликали український парламент швидко схвалити цей закон, взявши до уваги рекомендації Ради Європи.

Крім того, Асамблея висловила жаль щодо того, що реформа Генеральної прокуратури ще не здійснена, в результаті чого прокуратура залишається надмірно централізованою інституцією з надмірними повноваженнями.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Україну до негайної реформи Конституції з урахуванням висновків Венеціанської комісії.

“Асамблея підтверджує свою позицію щодо неможливості реалізації реформ, необхідних для виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи без реформування нинішньої Конституції. Тому вона закликає Президента та Верховну Раду негайно ініціювати всебічний процес конституційної реформи та не відкладати його до проведення нових парламентських виборів”, - написано в документі.

Асамблея привітала позитивну оцінку Венеціанською комісією пропозиції скликати Конституційну Асамблею, яка має стати основою для процесу конституційної реформи. При цьому, в документі міститься заклик до української влади повністю врахувати усі зауваження Венеціанської комісії щодо попередніх проектів конституційної реформи.

В документі міститься позитивна оцінка систематичного звернення української влади до Венеціанської комісії з проханням оцінити ті чи інші проекті законодавчих актів. Водночас, Асамблея зазначила, що в кількох випадках проекти законів, які були оцінені Венеціанською комісією, відкликалися, або в них не враховувалися рекомендації Венеціанської комісії під час схвалення парламентом України.

“Тому Асамблея закликає владу повністю брати до уваги висновки Венеціанської комісії при підготовці нових законів, включаючи (висновки – УНІАН) щодо попередніх проектів на ту саму тему”, - написано в резолюції.

В документі також висловлюється сподівання, що позитивні висновки Венеціанської комісії щодо проектів законів, підготовлених Президентським комітетом за посилення демократії щодо адвокатури, свободу зібрань та конституційну асамблею, будуть враховані Верховною Радою України при схваленні цих законопроектів.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) стурбована недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

“Вітаючи вирішення кількох питань, що раніше викликали стурбованість, Асамблея висловлює жаль щодо того, що основні рекомендації (Венеціанської комісії – УНІАН), зокрема, схвалення Об’єднаного виборчого кодексу та схвалення пропорційної системи регіональних виборів не були реалізовані”, - зазначається в резолюції.

Разом з тим, депутати ПАРЄ привітали схвалення нового закону про вибори народних депутатів України консенсусом за участі представників опозиції.

У документі також висловлюється стурбованість збільшенням прохідного бар’єру до 5% разом із забороною партіям формувати передвиборчі блоки, що може негативно вплинути на можливості нових чи маленьких партій бути представленими у парламенті.

“Асамблея стурбована, що ці положення можуть зменшити плюралізм та надалі збільшити поляризацію в новому парламенті”, - написано в документі.

При цьому, Асамблея порекомендувала українській владі зменшити прохідний бар’єр та скасувати заборону на участь блоків партій у виборах ще до проведення наступних парламентських виборів.

У документі також висловлюється жаль щодо того, що нове виборче законодавство, як і попередні, обмежує права на участь у виборах для осіб, що скоїли злочин, незалежно від ступеню його тяжкості, та міститься пропозиція розглянути можливість зміни такого підходу в рамках процесу конституційної реформи.

Крім того, в резолюції міститься заклик до повної реалізації у виборчому законодавстві рекомендацій Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO) щодо фінансування політичних партій.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступає за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

“Асамблея вважає, що статті 364 та 365 українського Кримінального кодексу є занадто широкими для застосування та такими, що ефективно дають можливість для криміналізації пост-фактум нормального прийняття політичних рішень. Це суперечить принципу верховенства права та є неприйнятним. Асамблея, таким чином, закликає владу негайно змінити ці дві статті Кримінального кодексу, відповідно до стандартів Ради Європи та зняти всі обвинувачення проти членів колишнього уряду, які базуються на цих положеннях”, - зазначається в резолюції ПАРЄ.

При цьому, депутати звернулися до Президента України з проханням розглянути всі можливі легальні засоби, якими він може скористатися, для звільнення колишніх членів уряду та надання їм дозволу на участь в наступних парламентських виборах.

В документі підкреслюється, що оцінка політичних рішень та їх наслідків є прерогативою парламентів та виборців, але не судів. При цьому, депутати ПАРЄ висловились за запровадження в Україні відповідних міжнародних стандартів щодо розділення політичної та кримінальної відповідальності.

В документі також висловлюється жаль щодо чисельних порушень в ході судових процесів проти членів колишнього уряду, які, на думку Комітету, могли підірвати можливість для обвинувачених мати чесний судовий процес, в дусі статті 6-ї Європейської конвенції з прав людини.

При цьому, Асамблея взяла до уваги той факт, що Європейський суд з прав людини вирішив розглянути заяву колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за прискореною процедурою.

Резолюція також відзначає, що всі порушення в ході судових процесів проти членів колишнього уряду є результатом неповноцінності судової системи України.