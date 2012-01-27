ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Суди оберігають Януковича від настирливих громадян» пише: влада протягом минуло року воліла ігнорувати рішення судів, щодо пільгових категорій - "афганців", "чорнобильців" і ветеранів війни – яким присуджували виплати в повному обсязі. У зв`язку з цим громадяни України стали подавати позови не тільки на Пенсійний фонд, вимагаючи збільшення соціальних виплат, а й на президента Віктора Януковича...

http://delo.ua/ukraine/sudy-oberegajut-janukovicha-ot-nazojlivyh-grazhdan-172507/

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Також «Діло» в публікації «Азаров вирішив убезпечити покупців житла в недобудовах» пише: Кабмін затвердив порядок відшкодування шкоди, заподіяної місцевою владою громадянам, які купили квартири в недобудовах шляхом придбання облігацій. Місцева влада буде викуповувати облігації, якщо скасує рішення про виділення земельної ділянки під забудову...

http://delo.ua/business/azarov-reshil-obezopasit-pokupatelej-zhilja-v-nedostrojah-172474/

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«Діло» в публікації «Прес-служба президента Польщі вважала за краще не повідомляти про зустріч Коморовського з Януковичем» пише: 26 січня прес-служба президента України двічі повідомила про зустріч Віктора Януковича з Броніславом Коморовським. У той же час на сайті президента Польщі до 19.00 не було жодної згадки про зустріч Коморовського з Януковичем...

http://delo.ua/world/press-sluzhba-prezidenta-polshi-predpochla-ne-soobschat-o-vstreche-k-172513/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Форум на допомогу», в якому пише: Україніа намагається використовувати Всесвітній економічний форум в Давосі для того, аби заручитися підтримкою в газовому протистоянні з Росією. Втім, поки президенту Віктору Януковичу домогтися істотних успіхів на цьому поприщі не вдалося. Схоже, лідерам найбільших країн зараз не до України. Їх більше цікавить основна тема форуму - криза капіталізму як системи цінностей і посилення соціальне невдоволення у світі, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1859303

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Суд не став на соцзахист», в якому пише: представники пільгових категорій громадян позбулися можливості домагатися через суд виплати їм соціальних гарантій у повному обсязі. Конституційний суд роз`яснив, що судові органи під час розгляду позовів про недостатній соціальний захист повинні керуватися нормативно-правовими актами уряду, відповідно до яких виплати можуть бути урізані через брак коштів у держбюджеті. Тепер Пенсійний фонд зможе оскаржувати раніше програні справи, а Кабінет міністрів - змінювати будь-які соціальні виплати в ручному режимі, попереджають юристи... http://www.kommersant.ua/doc/1859283

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Азербайджан поставить газ» пише: співпраця Києва і Баку в енергетиці має великі перспективи, якщо, на думку експертів, ідея такого партнерства стане пріоритетом для української влади, яка повинна брати до уваги історичні та політичні нюанси ситуації на Кавказі...

http://markets.eizvestia.com/full/azerbajdzhan-postavit-gaz

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Малим вручили інструмент», в якому пишуть: Нацбанк вирішив знизити з 180 млн. грн. до 120 млн. вимоги до розміру регулятивного капіталу банків під час отримання ними дозволу на проведення низки валютних операцій на міжнародному ринку. Мова йде про залучення (або розміщенні) валюти і банківських металів, їх торгівлі та інших операціях, що належать до фінансових послуг...

http://finance.eizvestia.com/full/malym-vruchili-instrument

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Газета «Сьогодні» у публікації «У Києві заборонили кіоски в місцях скупчення людей» пише: кіоски проганяють із зупинок і від метро, підприємці проти...

http://www.segodnya.ua/news/14332622.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Давос: Багатії обговорювали порятунок світу, а Янукович приймав главу ЄБРР на віллі» пише: колись, поправляючи здоров`я в Давосі, Роберт Льюїс Стівенсон написав свій роман «Острів скарбів». Нинішній економічний форум теж був присвячений «скарбам». Правда, не золотим дукатам міфічного пірата Флінта, а порятунку цілком реального євро і єврозони. Недарма і відкрила форум канцлер Німеччини Ангела Меркель - одна з головних поборників «великої Європи»...

http://www.segodnya.ua/news/14332574.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Декларації депутатів Держдуми для різних організацій у більшості випадків не співпадають» пише: відомості про доходи, подані одним і тим же депутатом Держдуми в різні організації, в більшості випадків різняться. Але вивчати розбіжності в деклараціях ніхто і не збирається...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1486414/deklaracii_ne_proveryayut

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Також «Ведомости» у публікації «Конкуренцію банкам за кошти заможних людей складуть мікрофінансові організації» пишуть: хочете отримувати 15-25% річних фіксованого доходу? Дайте в борг макрофінансовій організації. Тільки вхідний квиток в неї дорогий - 1,5 млн. руб., а вкладення надзвичайно ризиковані...

http://www.vedomosti.ru/personal-finance/news/1486456/beznadzornye_depozity

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Видання «Известия» в публікації «За катання з крижаних гірок почали брати гроші» пише: скарги на платні атракціони в московських парках дійшли до мерії...

http://izvestia.ru/news/513234

(УНІАН)