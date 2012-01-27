Хто затягує лібералізацію візового режиму з ЄС? Мін’юст захищається

Тимчасово виконуюча обов`язки міністра юстиції, перший заступник міністра юстиції України Інна ЄМЕЛЬЯНОВА заявляє про необґрунтованість звинувачень з боку народних депутатів на адресу Міністерства юстиції у затягуванні процесу з лібералізації візового режиму України з ЄС.

Про це І.ЄМЕЛЬЯНОВА заявила в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

"Ухвалення закону "Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України" саме в редакції народних депутатів під офіційним приводом з налагодження безвізового режиму з ЄС спровокувало дуже серйозні порушення конституційних прав і свобод громадян", - сказала І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

Перший заступник міністра юстиції пояснила причини, за яких Міністерство юстиції запропонувала Президентові Україні Віктору ЯНУКОВИЧУ застосувати право вето на ухвалений Верховною радою 23 вересня 2011 року Закон "Про документи, що засвідчують особу і підтверджуючих громадянство України".

"Ухвалений закон передбачає створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку. Але цей закон не визначає обсяг інформації, що вноситиметься до цієї системи. Закон передбачає, що такий обсяг має встановлюватися актом Кабміну. Це означає, що він порушує ст. 32 Конституції України, яка забороняє збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу без її згоди і це можливо лише в тих випадках, коли це визначено законом", - наголосила І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

Крім того, за її словами, закон передбачав запровадження біометричної системи не лише у паспортах, а і у інших документах, що засвідчують особу, у тому числі, у посвідченні водія, пенсійних та страхових документах. "Навіщо, наприклад, в пенсійному посвідченні біометричні дані? Ми ж не перетинаємо по ньому кордон? Навіщо в такі документи вкладати такі високовартісні технології, які лягатимуть на плечі наших громадян?", - пояснила вона.

Перший заступник міністра юстиції також підкреслила, що цей закон перекреслив виконання іншого пункту Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, виконання якого було забезпечено прийнятим в минулому році Законом «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». "Цей закон встановив, що строк дії посвідчення біженця має бути 6 місяців, а не п`ять, як було визначено у законі про статус біженців. Таким чином, планувалося запровадити абсолютно дискримінаційний режим щодо біженців, зокрема, у праві на перетинання кордону. Це не відповідає і вимогам Міжнародної організації цивільної авіації, що рекомендує визначати строк дії міжнародних проїзних документів строком від 5 до 10 років. Тут визначили 6 місяців", - зазначила І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

"Такий строк дії посвідчення біженців викликав негативну реакцію Управління Верховного комісару ООН у справах біженців, який звертав увагу на те, що закон порушує права на свободу переміщення", - підкреслила перший заступник міністра.

І.ЄМЕЛЬЯНОВА також наголосила, що Міністерство юстиції в рамках виконання Плану дії щодо безвізового режиму з ЄС розробило законопроект про антикорупційний орган, Стратегію боротьби з дискримінацією.

"Але тих, хто звинувачує Міністерство юстиції у гальмуванні процесу з безвізового режиму з ЄС, не цікавить ані антикорупційний орган, ані стратегія боротьби з дискримінацією. Напевно, це теж наштовхує на висновок, що просто було важливо прийняти закон саме в такій редакції, який порушує права і свободи громадян щодо захисту конфіденційної інформації, який створює підґрунтя для запровадження великої кількості високо вартісних документів, що посвідчують особу, з тим, щоб перекласти оплату їх на плечі наших громадян, - резюмувала І.ЄМЕЛЬЯНОВА.

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