Янукович і Коморовський у Давосі обговорили ситуацію в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ учора у Давосі обговорили не лише питання економічного співробітництва між Україною і Польщею, а й ситуацію в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента Польщі.

"Зустріч була присвячена двостороннім відносинам, у тому числі економічній співпраці з особливою увагою щодо співробітництва у галузі енергетики, а також питанням, пов`язаним із енергетичною безпекою регіону та внутрішньою ситуацією в Україні", - зазначила прес-служба Б.КОМОРОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 25-27 січня 2012 року президент України В.ЯНУКОВИЧ перебуває з робочим візитом у Швейцарській Конфедерації, де бере участь у заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

26 січня прес-служба глави Української держави поінформувала, що В.ЯНУКОВИЧ обговорив з Б.КОМОРОВСЬКИМ питання економічного співробітництва між Україною і Польщею.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Польщі: євроінтеграція України важливіша за справу Тимошенко