Санкції щодо України можуть запрацювати вже у квітні

Страсбург. Автор поправки до резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, нідерландський депутат Пітер ОМТЦИГТ не виключає, що питання санкцій може виникнути вже у квітні на наступній сесії ПАРЄ.

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН після схвалення резолюції щодо України.

“Якщо не буде ніякого прогресу, тоді можуть бути санкції, зокрема, поставлені під сумнів повноваження делегації, що вже трапилося, до речі”, - сказав він.

“Це можливо, якщо нічого не буде зроблено до наступної сесії”, - додав депутат.

П.ОМТЦИГТ зазначив, що Рада Європи вже кілька разів закликала Україну змінити поведінку і провести чесний суд над колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та іншими колишніми урядовцями, а в своїй нинішній резолюції підкреслила необхідність їх негайного звільнення, надання їм права брати участь у виборах та внесення змін до статей 364 та 365 Кримінального кодексу України.

При цьому, депутат висловив сподівання у тому, що українська влада почує ПАРЄ і зробить необхідні висновки.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.