ТОП-5 (ранок-день)

Санкції щодо України можуть запрацювати вже у квітні

Страсбург. Автор поправки до резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, нідерландський депутат Пітер ОМТЦИГТ не виключає, що питання санкцій може виникнути вже у квітні на наступній сесії ПАРЄ.

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН після схвалення резолюції щодо України.

“Якщо не буде ніякого прогресу, тоді можуть бути санкції, зокрема, поставлені під сумнів повноваження делегації, що вже трапилося, до речі”, - сказав він.

“Це можливо, якщо нічого не буде зроблено до наступної сесії”, - додав депутат.

П.ОМТЦИГТ зазначив, що Рада Європи вже кілька разів закликала Україну змінити поведінку і провести чесний суд над колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та іншими колишніми урядовцями, а в своїй нинішній резолюції підкреслила необхідність їх негайного звільнення, надання їм права брати участь у виборах та внесення змін до статей 364 та 365 Кримінального кодексу України.

При цьому, депутат висловив сподівання у тому, що українська влада почує ПАРЄ і зробить необхідні висновки.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.

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Інфляція в Україні в січні становитиме, приблизно, 0,3% - Азаров

В Україні інфляція за підсумками січня становитиме, приблизно, 0,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час свого виступу з відкритою лекцією для студентів Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

«Закінчується січень, інфляція буде, приблизно, 0,3%», - сказав він.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні у грудні 2011 року порівняно з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Інфляція в Україні у січні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становила 1%.

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Середня зарплата в грудні збільшилася на 12% - до 3054 грн. Дані Держстату

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, підвищилася на 12%, або на 327 грн., і на 1 січня 2012 року склала 3,054 тис. грн. У той же час порівняно з груднем 2010 року середня зарплата зросла на 16,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 січня ц.р. спостерігався в Києві – 4,819 тис. грн. (у грудні 2011 року середня зарплата зросла на 15,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 15,5%), а також у Донецькій області – 3,439 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 7,4%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,4%), Луганській, — 3,346 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 18,1%, порівняно з груднем 2010 року — на 27,2%) і Київській області – 3,245 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 13,6%, порівняно з груднем 2010 року — зростання на 22,6%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічено в Тернопільській області – 2,132 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 6,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 4,4%), Чернігівській, – 2,211 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 8%, порівняно з груднем 2010 року — на 13,3%) і Херсонській області – 2,274 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 10,8%, порівняно з груднем 2010 року — на 10,4%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в грудні 2011 року спостерігалося в усіх областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим.

Зокрема, на 1 січня ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,678 тис. грн. (у грудні 2011 року — зростання на 12,7%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,9%), у Вінницькій області – 2,396 тис. грн. (+8,7%; +16,2%), Волинській, — 2,292 тис. грн. (+10,4%; +14,9%), Дніпропетровській, — 3,064 тис. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирській, – 2,399 тис. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатській, – 2,494 тис. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорізькій, – 2,954 тис. грн. (+10%; +15,6%), Івано-Франківській, – 2,461 тис. грн. (+9,8%; +11%), Кіровоградській, – 2,414 тис. грн. (+8,4%; +17,1%), Львівській, – 2,533 тис. грн. (+10,1%; +12,5%), Миколаївській, – 2,848 тис. грн. (+13,7%; +13,4%), Одеській, – 2,822 тис. грн. (+14%; +16,8%), Полтавській, – 2,911 тис. грн. (+14,8%; +13,8%), Рівненській – 2,693 тис. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумській, – 2,474 тис. грн. (+9,7%; +15,5%), Харківській, – 2,798 тис. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницькій, – 2,39 тис. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкаській, – 2,479 тис. грн. (+10,6%; +20,1%), Чернівецькій області – 2,32 тис. грн. (+12,1%; +11,2%), у Севастополі — 2,974 тис. грн. (+15,8%; +9,7%).

За даними Держстату, розмір фонду оплати праці в січні-грудні 2011 року склав 342,575 млрд. грн., що на 15,3% більше, ніж у січні-грудні 2010 року.

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Україна скасувала квоти на імпорт автомобілів з Узбекистану

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 23 січня прийняла рішення про скасування введених Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України під час реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Узбекистану.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Відмова від обмежувальних заходів пов`язаний з врегулюванням в Узбекистані питань реалізації українських автомобілів.

Нагадаємо, 30 червня 2011 МКМТ на черговому засіданні встановила, що Узбекистан ввів різні ставки акцизного збору для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації та з третіх країн (в тому числі України). За середньої вартості легкового автомобіля на рівні 6,696 тис. дол. розмір акцизного збору для України склав 69,9% митної вартості, для Росії - 5% митної вартості, для Республіки Узбекистан - 29%.

Таким чином, розмір акцизного збору під час імпорту автомобілів з України майже в 14 разів перевищує суму акцизного збору з російських автомобілів та в 2,4 рази перевищує суму акцизного збору з легкових автомобілів, вироблених в Узбекистані, що суперечить угоді про вільну торгівлю між двома країнами від 29 грудня 1994 року. Комісія рекомендувала Кабінету Міністрів України вжити відповідні заходи у вигляді встановлення квот на імпорт автомобілів з Узбекистану.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабміну ввести квоту на імпорт легкових автомобілів з Узбекистану з об`ємом двигуна до 2,2 л терміном на три роки в розмірі трьох автомобілів у рік.

Після чого Кабінет Міністрів України з 15 листопада 2011 терміном на три роки ввів режим ліцензування і встановив квоти на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан в розмірі трьох автомобілів у рік. Квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

В Україну з Узбекистану поставляються автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Nexia.

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Держатомрегулювання узгодило ТЕО будівництва заводу з фабрикації ЯП

Державна інспекція ядерного регулювання України узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова відомства Олена МИКОЛАЙЧУК із посиланням на рішення, прийняте колегією Держатомрегулювання у четвер, 26 січня.

За її словами, ТЕО узгоджено з незначними зауваженнями, які будуть враховані в ході його доопрацювання.

Водночас, вона не уточнила початкових параметрів ТЕО, пославшись на те, що в повноваження відомства не входить їх розголошення.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод із виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 із часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в смт Смоліне (Кіровоградська область).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

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