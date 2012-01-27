НЕГОДА В УКРАЇНІ (оновлюється)

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Комунальні служби мають перейти на посилений режим роботи у зв’язку зниженням температури до - 33° - Клюєв

Уряд доручив усім службам, що забезпечують життєдіяльність населення та економіки, перейти на посилений режим роботи з цілодобовим чергуванням із повною готовністю до швидкого усунення складних ситуацій, що можуть виникати в умовах низьких зовнішніх температур.

Як повідомляє Урядовий портал, про це перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив сьогодні на селекторній нараді щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання за участі керівників всіх регіонів України.

«Україну чекає похолодання по всій території, а у східних, центральних та північних областях 1-5 лютого – до мінус 29-33 градусів, досягаючи критеріїв стихійного гідрометеорологічного явища», - повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, послаблення морозів та короткочасний сніг, за попередніми розрахунками, очікуються тільки з 7 лютого.

«Не можна допускати аварій на підприємствах житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу. Не повинно виникати надзвичайних ситуацій у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та на промислових об’єктах», - заявив А.КЛЮЄВ.

Також уряд доручив створити у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та в регіонах, а також у містах і районах штаби під головуванням перших заступників голів зазначених органів влади, які контролюватимуть ситуацію та вживатимуть заходів щодо негайного врегулювання проблемних питань.

Керівництво центральним штабом, що має забезпечити координацію роботи усіх штабів, за дорученням прем‘єр-міністра України здійснюватиме перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі.

А.КЛЮЄВ звернув увагу керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади на персональну відповідальність за організацію роботи щодо забезпечення нормальної життєдіяльності держави та безумовного виконання наданих доручень.

«У разі ускладнення ситуації доповідати негайно черговому Центрального штабу при Кабінеті міністрів та мені особисто», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що через екстремальні погодні умови станом на 6.00 27 січня відключено від електропостачання 29 населених пунктів - 27 в Херсонській області та 2 в Одеській. Більшість випадків спричинена спрацюванням систем захисту на трансформаторних підстанціях та обривів ліній електропередач.

Протягом 23-26 січня сталися аварії на теплотрасі у Києві (без тепла залишилося 33 житлові будинки), у Чернівціях (відключено від тепла гуртожиток) та у Вінниці (4 вулиці залишилися без опалення), сказав перший віце-прем‘єр-міністр України.

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Клюєв доручив під час холодів забезпечити безперебійне постачання магазинів продуктами харчування

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив головам обласних державних адміністрацій і мерам міст забезпечити безперебійне постачання продовольчих товарів у торгові мережі під час сильного похолодання, що очікується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, відповідне доручення А.КЛЮЄВ дав під час селекторної наради з керівництвом регіонів.

«Необхідно провести відповідну роботу з підприємствами торгівлі щодо безперебійного постачання торгових мереж продуктами харчування», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що насамперед це стосується асортименту соціально значущих товарів - хліба, борошна, цукру, масла. «Щоб у наших магазинах не було дефіциту цих продуктів харчування», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні, в деяких районах – до 30-32 градусів морозу. На даний момент по всій Україні відкриваються пункти обігріву для бездомних і малозабезпечених громадян.

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Клюєв доручив інформувати населення про необхідні заходи в умовах значного похолодання

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив головам обласних державних адміністрацій провести роз`яснювальну роботу для населення на місцевому і регіональному телебаченні про необхідні заходи в умовах значного похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення А.КЛЮЄВ дав під час селекторної наради з керівництвом регіонів.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров`я спільно з Державним комітетом по телебаченню і радіомовленню розроблять спеціальні програми, які транслюватимуться на центральних телеканалах, з роз`ясненнями для громадян щодо дій при перших ознаках переохолодження чи обмороження.

«Необхідно організувати такі ж передачі на місцевих телеканалах, щоб наше населення було повною мірою обізнане, як поводитися в умовах достатньо низьких температур. Також необхідно забезпечити систематичну роз`яснювальну роботу серед населення щодо безпечного використання газу в побуті», - підкреслив перший віце-прем`єр-міністр.

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Клюєв доручив узяти під контроль стан опор електропередач

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив відповідальним особам посилити контроль за станом опор електропередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, відповідне доручення А.КЛЮЄВ дав під час селекторної наради з керівництвом регіонів.

Крім того, він доручив Генеральній прокуратурі і силовим відомствам з`ясувати причини падіння опори магістральної лінії електропередач Запорізької АЕС.

«Я так розумію, що ця опора впала тому, що були вирізані її частини, на сусідніх опорах вже теж вирізали велику кількість металу. Я далекий від думки, що це було шкідництво або диверсія, але те, що ця опора впала не просто так, - це факт », - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр доручив місцевим органам влади спільно з Міністерством внутрішніх справ забезпечити патрулювання високовольтних ліній електропередач. «Для того, щоб комусь все ж таки не хотілося різати ці надзвичайно важливі об`єкти на металобрухт», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом з тим він додав, що необхідно обстежувати всі високовольтні лінії електропередач. За його словами, інші опори можуть виявитися також пошкодженими «мисливцями за металобрухтом».

Довідка УНІАН. 26 січня о 18.28 сталося падіння опори напругою 750 кВ магістральної лінії електропередач ЗАЕС - Підстанція Південнодонбаська (Великобілозерський район Запорізької області, 28 км від м. Енергодар). Причиною аварії, за попередніми даними, стало розкрадання металоконструкції опори. За даними прес-служби Запорізької ОДА, через цю подію Запорізькій АЕС довелося знизити потужність на 40 Мвт (з 5040 до 5000 Мвт). На даний момент аварійно-відновні роботи проводить Дніпровська енергетична система.

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КМДА заявляє, що столиця готова до похолодання – мобілізовано всі комунальні служби

Столичне міське господарство готове до роботи в умовах значного похолодання. Вже мобілізовано всі комунальні служби, які працюють у цілодобовому режимі. У структурних підрозділах Київської міської і районних у місті державних адміністраціях, а також підприємствах комунальної власності забезпечено цілодобове чергування диспетчерських служб і спеціалізованої аварійної техніки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як наголошується у повідомленні, всі аварійні пошкодження оперативно ліквідовуються спеціалізованими організаціями і балансодержателями будівель, як правило, протягом доби. Для контролю і координації дій зі своєчасного і якісного усунення аварійних ситуацій на об`єктах життєзабезпечення міста створено групу швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону.

Міські служби постійно контролюють стан проходження опалювального сезону. Інформація про пошкодження на теплових мережах і, як наслідок, відключення будинків надходить у міську диспетчерську і передається до Київської міської державної адміністрації.

Так, з початку опалювального сезону на мережах центрального опалювання виникло 483 пошкодження, що становить 39,6% загальної кількості проривів за такий же період минулого року (1221 пошкодження).

Працюють комунальники і задля безпеки киян. Станом на сьогодні від снігового покриву очищено 60% житлових будинків, роботи тривають. Аварійні служби об`єднали зусилля з представниками житлово-експлуатаційних організацій для того, щоб очистити будинки від бурульок і обледеніння. Житлові організації міста укомплектовані снігоприбиральною технікою і піщано-соляною сумішшю.

На дорогах столиці працює близько 400 одиниць снігоприбиральної і допоміжної техніки. Крім того, на розчищенні зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів і тротуарів, які обслуговуються ДЕУ районів, щодня працює близько 450 чоловік. Комунальна корпорація «Київавтодор» проводить роботу із вивезення снігу з доріг міста. Для ліквідації снігових завалів залучено важку спеціальну дорожню техніку. З початку негоди вже вивезено 67735 тонн снігу, використано 16199,3 тонн технічної солі і 8980 тонн піщано-соляної суміші.

«Звичайно, через погодні умови в роботі столичного господарства можуть виникати проблеми. Комунікації в місті переважно старі, але ми мобілізували всі служби, активізували і налагодили їх роботу. Ефективно працює штаб. Ми готові до похолодання», – наголосив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

На завтра по Україні синоптики прогнозують вдень до 15° морозу

На завтра по Україні синоптики прогнозують вдень до 15° морозу.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 січня буде холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, на півночі Лівобережжя до 25°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму протягом доби 0-5° морозу). Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї пориви 17-22 м/с, вночі місцями 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області завтра холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві холодна без опадів погода з температурою вночі 18-20°, вдень 12-14° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

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У Криму через шквальний вітер знеструмлено 15 сіл

У Криму через шквальний вітер, який увечері 26 січня пошкодив лінії електропередач, знеструмлено 15 сіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, знеструмлено 7 сіл у Ленінському районі, 4 – у Джанкойському, 2 – у Чорноморському, по одному в Нижньогірському районі й неподалік від Керчі.

Загалом світла немає в 2,5 тисячах приватних будинків.

Бригади електриків проводять ремонтні роботи.

Згідно з прогнозом погоди, в Криму сьогодні зберігається північно-східний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями до 28 м/с.

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Балога доручив керівникам обласних управлінь МНС встановити додаткові пункти обігріву в усіх містах Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА доручив керівникам обласних управлінь МНС з 27 січня встановити додаткові пункти обігріву у кожному районному центрі, містах обласного підпорядкування та збільшити кількість таких пунктів в обласних центрах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, відповідне доручення пов’язане з посиленням морозів до 29-33 градусів нижче нуля по території України.

У період низьких температур буде посилено моніторинг обстановки у регіонах з метою оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації в системах життєзабезпечення населення.

Спільно з місцевими органами влади будуть визначені місця встановлення пунктів обігріву, які забезпечуватимуться продуктами харчування (гарячий чай, хліб, цукор, бутерброди тощо).

В пунктах обігріву буде організоване цілодобове позмінне чергування особового складу.

За прогнозом Українського гідрометцентру,ву найближчі 10 діб в Україні очікується дуже холодна, переважно без опадів погода. Зокрема 1-5 лютого мінімальна температура повітря у східних, центральних та північних областях знижуватиметься вночі до -29…-33°С, досягаючи рівнів стихійного гідрометеорологічного явища.

28-31 січня прогнозується температура вночі -17-23°С, вдень -11…-16°С. У східних областях та на півночі Лівобережжя очікується температура вночі -23…-29°С, вдень -17…-23°С.

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У Херсонській області через штормовий вітер знеструмлено 27 населених пунктів У Херсонській області в результаті штормового вітру знеструмлено 27 населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, в регіоні внаслідок сильного вітру (до 25-30 м/с) на ранок 27 січня знеструмлено 27 населених пунктів у 7 районах області - Бериславському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Генічеському, Нововоронцовському, Цюрупинському і Чаплинському.

Зокрема, відключено 151 трансформаторну підстанцію, пошкоджені 2 повітряні лінії (ЛЕП) напругою 35-150 кВ і 15 ЛЕП напругою 6-10 кВ.

На відновних роботах у районах області працюють 35 бригад ВАТ «Херсонобленерго» - всього 150 чоловік і 46 одиниць техніки.

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У Вінниці відкрито пункт обігріву малозахищеним верствам населення

У Вінниці, у парковій зоні навпроти центрального автовокзалу, відкрито пункт обігріву для незаможних і безпритульних.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Управління МНС у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ.

За його словами, пункт, який складається з двох великих військових наметів, встановлений УМНС з метою попередження переохолодження безпритульних громадян.

О.КУТОВИЙ зазначив, що за необхідності у місті будуть встановлені додаткові намети. Один такий пункт обігріву може одночасно вмістити близько 50 осіб.

Відвідувачів пункту забезпечуватимуть харчами: гарячим чаєм з цукром, салом, бутербродами тощо. Видача продуктів здійснюватиметься в одноразовому посуді.

У пункті обігріву, що діятиме орієнтовно до 7 лютого, тобто до часу, коли почне підвищуватись температура повітря, цілодобово позмінно чергуватимуть бійці особового складу рятувальної служби.

За інформацією Вінницького гідрометеорологічного центру, на території області з 26-27 січня очікується зниження температури повітря до -25°С, яка утримається до початку лютого.

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