ТОП-5 (день-вечір)

Середня зарплата в грудні збільшилася на 12% - до 3054 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в грудні 2011 року, порівняно з листопадом, підвищилася на 12%, або на 327 грн., і на 1 січня 2012 року склала 3,054 тис. грн. У той же час порівняно з груднем 2010 року середня зарплата зросла на 16,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 січня ц.р. спостерігався в Києві – 4,819 тис. грн. (у грудні 2011 року середня зарплата зросла на 15,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 15,5%), а також у Донецькій області – 3,439 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 7,4%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,4%), Луганській, — 3,346 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 18,1%, порівняно з груднем 2010 року — на 27,2%) і Київській області – 3,245 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 13,6%, порівняно з груднем 2010 року — зростання на 22,6%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічено в Тернопільській області – 2,132 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 6,6%, порівняно з груднем 2010 року — на 4,4%), Чернігівській, – 2,211 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 8%, порівняно з груднем 2010 року — на 13,3%) і Херсонській області – 2,274 тис. грн. (у грудні 2011 року - зростання на 10,8%, порівняно з груднем 2010 року — на 10,4%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в грудні 2011 року спостерігалося в усіх областях, а також у Києві, Севастополі і АР Крим.

Зокрема, на 1 січня ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,678 тис. грн. (у грудні 2011 року — зростання на 12,7%, порівняно з груднем 2010 року — на 16,9%), у Вінницькій області – 2,396 тис. грн. (+8,7%; +16,2%), Волинській, — 2,292 тис. грн. (+10,4%; +14,9%), Дніпропетровській, — 3,064 тис. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирській, – 2,399 тис. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатській, – 2,494 тис. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорізькій, – 2,954 тис. грн. (+10%; +15,6%), Івано-Франківській, – 2,461 тис. грн. (+9,8%; +11%), Кіровоградській, – 2,414 тис. грн. (+8,4%; +17,1%), Львівській, – 2,533 тис. грн. (+10,1%; +12,5%), Миколаївській, – 2,848 тис. грн. (+13,7%; +13,4%), Одеській, – 2,822 тис. грн. (+14%; +16,8%), Полтавській, – 2,911 тис. грн. (+14,8%; +13,8%), Рівненській – 2,693 тис. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумській, – 2,474 тис. грн. (+9,7%; +15,5%), Харківській, – 2,798 тис. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницькій, – 2,39 тис. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкаській, – 2,479 тис. грн. (+10,6%; +20,1%), Чернівецькій області – 2,32 тис. грн. (+12,1%; +11,2%), у Севастополі — 2,974 тис. грн. (+15,8%; +9,7%).

За даними Держстату, розмір фонду оплати праці в січні-грудні 2011 року склав 342,575 млрд. грн., що на 15,3% більше, ніж у січні-грудні 2010 року.

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Україна вперше за останні роки знизила виробництво кондитерських виробів

Підприємства асоціації «Укркондпром», до якої входять майже всі найбільші виробники солодких виробів, у 2011 році вперше за декілька останніх років знизила виробництво кондитерських виробів на 2,2% - до 1,064 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Бісквіт-Шоколад».

На думку учасників ринку, цей сигнал є тривожним для галузі. «Як мінімум років десять поспіль до цього об`єми виробництва з кожним роком тільки росли, причому навіть у кризові 2008-2009 роки; змінювалася тільки динаміка зростання, але сам тренд підйому був незмінним», - підкреслила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО.

Вона повідомила, що за підсумками 2011 року виробництво продукції на підприємствах галузевої асоціації «Укркондитер» становило 97,8% до рівня 2010 року. Крім того, А.Коваленко звернула особливу увагу на те, що загальну картину «не врятував» четвертий квартал, на який зазвичай припадає пік сезонного попиту напередодні новорічних свят. Більше того, за грудень 2011 року було випущено всього 88,6% кондитерської продукції до грудня 2010 року. «Майже 12% падіння виробництва напередодні Нового року і Різдва говорить про те, що споживач різко змінив модель своєї поведінки і став набагато дбайливішим у витратах. Такого грудня просто не пригадаю, напевно, навіть в 90-х роках люди перед святами дозволяли собі більше. Та і під час недавньої фінансової кризи інерція мислення ще спрацьовувала і люди не вважали солодощі надмірною розкішшю. Підсумки минулого року - серйозний сигнал, який, на мій погляд, однозначно говорить про те, що друга хвиля кризи для України стала реальністю», - відзначила А.Коваленко.

Серед основних причин зниження виробництва в кондитерській промисловості вона назвала, в першу чергу, подорожчання виробів через зростання цін на сировину, енергоресурси, транспортні витрати і збільшення оплати праці. «Зростання собівартості кондитерської продукції відбувається на тлі зниження реальних доходів громадян, оскільки вони також вимушені більше платити за квартиру, комунальні послуги тощо. Таким чином, купівельна спроможність падає, а люди починають більше економити», - відзначила вона.

За її словами, тенденція зниження виробництва характерна для багатьох компаній галузі. «Якщо хтось «падає» менше, то виключно за рахунок експортних постачань, проте і можливості експорту весь час звужуються. По-перше, країни Митного союзу ввели захисні мита або ускладнили умови роботи для наших виробників, по-друге, виробники не дістали можливості компенсувати ці втрати, оскільки не було підписано угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, по-третє, майже у всьому світі відчувається дихання другої хвилі кризи і споживання знижується», - сказала вона.

Негативно, за її словами, на виробниках позначається і проблема повернення ПДВ з боку держави, оскільки галузь втрачає можливості для розвитку і знижує свою конкурентоспроможність.

Крім того, підкреслила А.Коваленко, результати року можуть свідчити про ще одну нову тенденцію. «Вважаю, що, можливо, досягнуте насичення ринку кондитерських виробів в Україні, і якщо це так, то нам всім доведеться вчитися працювати в жорсткіших конкурентних умовах», - підсумувала керівник компанії.

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Держфінінспекція перевірить обгрунтованість підвищення тарифів на ЖКП

Державна фінансова інспекція України в лютому 2012 року почне перевірку комунальних підприємств сфери ЖКГ із обгрунтованості підвищення тарифів на послуги.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі інспекції.

«Вище керівництво держави висловило занепокоєння щодо необгрунтованого й самовільного підвищення тарифів на комунальні послуги окремими органами місцевого самоврядування й житлово-комунальними підприємствами. Для врегулювання цієї проблеми ми й починаємо ці перевірки», - сказав голова Держфінінспекції України Петро АНДРЄЄВ.

За даними прес-служби, інспекція має намір перевірити всі комунальні підприємства сфери ЖКГ, які збільшили розмір тарифів на свої послуги в 2011 і 2012 роках. Зокрема, фахівці Держфінінспекції перевірять обгрунтованість і економічну доцільність підвищення тарифів, а також формування невиробничих витрат і собівартості послуг.

П.АНДРЄЄВ додав, що під час контрольних заходів перевірятиметься законність використання коштів, сплачених споживачами комунальних послуг.

«До органів влади надходять скарги громадян на ЖЕКи, які не надають комунальні послуги, навіть якщо ці послуги сплачені на 100%. Тобто люди платять за прибирання під`їздів, прибудинкових територій, вивіз сміття, але ці роботи не виконуються», - підкреслив голова Держфінінспекції.

У разі виявлення необгрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги відповідні матеріали Держфінінспекція передасть до правоохоронних органів, а також поінформує Кабінет міністрів України.

За наявності у громадян інформації про підвищення тарифів на комунальні послуги, керівництво Держфінінспекції просить повідомляти про це по телефону довіри: (044) 425-38-18.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, на зустрічі з профспілками, в ході обговорення питання про підвищення комунальних тарифів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що органи місцевого самоврядування в деяких регіонах займаються зайвим самоуправством.

Також 25 січня М.АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку і ЖКГ Анатолію БЛИЗНЮКУ продовжити роботу зі скасування рішень про необгрунтоване підвищення комунальних тарифів у регіонах.

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Україна збільшила добове споживання імпортного газу до 115-120 млн. кубометрів

Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів.

За його словами, середньодобовий відбір газу із підземних сховищ газу зріс до 90-100 млн. кубічних метрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що гарантує надійне газозабезпечення всіх споживачів України за рахунок обсягів природного газу, який видобувається в Україні, імпортується за зовнішньоекономічними контрактами, а також зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ).

«Нафтогаз України» запевнив, що надходження й споживання природного газу в 2012 році збалансовані в повній мірі з урахуванням можливих перепадів температур.

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», обсяг активного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) становить 14,8 млрд. куб. м, що дозволяє в повному обсязі виконувати заявки українських споживачів.

Нагадаємо, найближчим часом синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні, в деяких районах – до 30-32 градусів морозу.

Через очікувані морози Міністерство освіти та науки України видало наказ про введення з понеділка, 30 січня, канікул для середніх навчальних закладів. По всій країні відкриваються пункти обігріву для бездомних і незаможних громадян.

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Україна вивчає можливість придбання газу в одній з країн Європи, заявляє Азаров

Україна вивчає можливість придбання газу в одній з країн Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Однією з пропозицій щодо альтернативних джерел поставки газу в Україну саме і є придбання газу в одній з європейських країн. Зараз ця пропозиція опрацьовується і з економічної, і з технічної точки зору», - повідомив М.АЗАРОВ у відповідь на питання, чи не вигідніше Україні газ купувати в одній з країн Європи за договірною ціною.

Нагадаємо, що Україна одним з альтернативних варіантів розглядає можливість закупівлі газу на спотових ринках.

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УНІАН