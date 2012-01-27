Україна бачить своє майбутнє в Євросоюзі - Янукович

Україна бачить своє майбутнє в Європейському Союзі і прагне стати повноправним членом ЄС.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на сесії Всесвітнього економічного форуму «Майбутнє Євразії», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що членство в Євросоюзі є запорукою демократичного розвитку України, її економічного процвітання, особистої свободи й добробуту кожного громадянина.

Президент оцінив 2011 рік як плідний у контексті євроінтеграції України. Він зокрема нагадав про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Водночас, зауважив Президент, ще одним із пріоритетів зовнішньої політики України є розширення географії наших міжнародних відносин, налагодження співпраці з новими партнерами на всіх материках, насамперед з країнами Азії.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що Україна залишається надійним партнером в енергетичній сфері, який у повному обсязі виконував і виконуватиме свої зобов’язання.

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