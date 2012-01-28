Україна зійшла зі шляху євроінтеграції - міністр закордонних справ Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявляє, що Україна зійшла зі шляху євроінтеграції і опинилася на перехресті.

Як повідомляє сайт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з посиланням на радіо «Свобода», вчора на восьмому Українському ланчі у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, К.БІЛЬДТ сказав: «Питання стоїть так: чи може Україна повернутися на шлях євроінтеграції, або ми застрягли на тому, що є де-факто відходом від євроінтеграції».

К.БІЛЬДТ нагадав, що ПАРЄ чітко висловила свою позицію про те, що підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом залежить від того, як довго буде Ю.ТИМОШЕНКО у в`язниці.

Він зазначив, що не почув пояснень у виступі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і додав, що справа Ю.ТИМОШЕНКО – не єдина, а лише найвідоміша з тих, де існують великі сумніви у верховенстві права.

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