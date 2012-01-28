Азаров пропонує закріпити в Україні постійний часовий пояс

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що в Україні необхідно закріпити часовий пояс, у якому розташована більша частина країни, і зробити його постійним.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

За словами М.АЗАРОВА, зараз готується урядове рішення з урегулювання питання переходу на літній та зимовий час. «Зараз готується це рішення, і в процесі підготовки Міністерство економіки, якому це доручено, збирає думки зацікавлених міністерств. Це рішення буде розглянуто, і спиратися воно буде, насамперед, на ту обставину, в якому часовому поясі знаходиться більша частина території Україні. І моя думка полягає в тому, що ми цей поясний час повинні зробити постійним часом», - зауважив він.

При цьому прем’єр зауважив, що це буде зручно, перш за все, для громадян. «А аргументи, наскільки ми будемо відставати від тієї чи іншої країни, є, на мій погляд, другорядними», - зазначив М.АЗАРОВ.

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