Анонс на 30 січня

* Прес-конференція на тему: «Легалізація малого бізнесу в місті Києві». У роботі візьме участь начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики Київської міської державної адміністрації Людмила Денисюк.

* Прес-конференція на тему: "Урожай-2012: що не засохло, то вимерзне?". Організатор - ГолосUA. Учасники: начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, головний науковий співробітник відділу агрохімії і фізіології рослин Національного наукового центру Інституту землеробства НАНУ, член-кореспондент Європейської академії природничих наук, Едуард Дегодюк і президент «Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» Іван Томич.

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