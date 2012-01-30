ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Вартість полісів «автоцивілки» знову зросте» пише: ціни на поліси ОСАГО в деяких регіонах України збільшаться майже вдвічі, стверджують експерти. Такі підсумки законодавчих нововведень Нацфінпослуг, які набули чинності в кінці 2011 року.

http://delo.ua/finance/stoimost-polisov-avtograzhdanki-snova-vyrastet-172592/

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Також «Діло» в публікації «Підсумки Давосу: криза призведе до загибелі капіталізму, а Україна опинилася в ізоляції» пише: Всесвітній економічний форум у Давосі, покликаний вдихнути заряд оптимізму, ввігнав світових лідерів у песимістичний смуток - жити капіталістичній моделі залишилося 3-4 роки. Україна ж потрапила у міжнародну ізоляцію.

http://delo.ua/world/itogi-davosa-krizis-privedet-k-gibeli-kapitalizma-a-ukraina-ok-172569/

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«Діло» в публікації «Мінекономрозвитку пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор» пише: відомство пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк, оскільки це заважає роботі ринку в умовах перевиробництва.

http://delo.ua/business/minekonomrazvitija-predlagaet-otmenit-minimalnye-ceny-na-sahar-172583/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна захистилася від російського спирту», в якому пише: Україна ввела імпортні мита на російський метанол на фактично загороджувальному рівні — 58%. Ці заходи ініціював північнодонецький "Азот", для якого газ - основна сировина для випуску метанолу, - обходиться дорожче, ніж для російських підприємств. Але основні постачальники все одно одержали виняткові умови: для "Еврохіму" ставка залишиться нульовою, а для "Щекіноазоту" — лише 10%.

http://www.kommersant.ua/doc/1861741

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У Миколі Азарове заговорив учений», в якому пише: прем`єр-міністр прочитав публічну лекцію в Національному педагогічному університеті ім. Драгоманова. Спілкуючись із студентами, Азаров вперше виклав подробиці своїх переговорів з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. На завершення заходу прем`єр висловив жаль через те, що віддав перевагу над науковою кар`єрою роботі в органах державної влади.

http://www.kommersant.ua/doc/1861541

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Гроші встали на рейки» пише: у 2012 р. українські банки виведуть з країни від $4 до $8 млрд., що стане рекордом відтоку капіталу з 2008 р. Такий стрімкий відхід зовнішніх кредитів пов`язаний перш за все з дедалі більшою вартістю капіталу для країн Східної Європи. Експерти вважають, що зупинити відтік капіталу при збереженні заборони на валютні кредити неможливо.

http://markets.eizvestia.com/full/dengi-vstali-na-relsy

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Національні особливості боротьби з корупцією», в якому пишуть: одна з вимог Єврокомісії щодо лібералізації візового режиму між Україною і ЄС - створення у нас антикорупційного органу. Але Європі невідомий місцевий парадокс: чим більше у нас борються з корупцією, тим вона сильніша.

http://state.eizvestia.com/full/nacionalnye-osobennosti-borby-s-korrupciej

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Газета «Сьогодні» в публікації «До України з Росії йде чума: у прикордонних селах масово знищують свиней» пише: у Росії лютує африканська чума. Спалахи вірусного захворювання свиней зареєстровані в Ростовській, Саратовській, Оренбурзькій областях, Ставропольському і Краснодарському краях. У Маріуполі побоюються, що африканська чума може добратися й сюди, а тому ветеринари ухвалили рішення ліквідовувати більш ніж 200 свиней. Свиноферми на півдні Донецької області перейшли на закритий режим роботи.

http://www.segodnya.ua/news/14333186.html

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Також «Сьогодні» в публікації «Через морози з прилавків зникнуть овочі» пише: тим, хто зробив запасів запас картоплі та свіжих овочів і фруктів, вочевидь, доведеться тимчасово перейти на макарони і консервацію - експерти прогнозують, що через люті морози в містах скоро почнуться перебої з «борщовим набором».

http://www.segodnya.ua/news/14333202.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Здійснюється найбільша операція в історії російського тваринництва» пише: найбільше в Росії молочне господарство може з`явитися в Пензенській області: Olam International, один із найбільших у світі трейдерів сільгосппродукції, і «Русмолко» готові вкласти рекордну для галузі суму — до 500 млн. доларів.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1488178/krupnyj_rogatyj_rekord

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Також «Ведомости» в публікації «Передвиборна заборона цін на бензин може бути сплачена з бюджету» пишуть: держава може компенсувати нафтовикам передвиборне заморожування роздрібних цін на моторне паливо. Віце-прем`єр Ігор Сєчин доручив розробити механізм компенсації - через зниження експортних мит на дизпаливо і мазут.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1488180/benzin_iz_byudzheta

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Видання «Известия» в публікації «Росія пропонує Японії газ і візи, а острови - історикам» пише: Токіо налаштований на інтенсивнішу економічну співпрацю з Росією, незважаючи на невирішену територіальну проблему.

http://izvestia.ru/news/513467

(УНІАН)