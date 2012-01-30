ТОП-5 (ранок-день)

Зростання ВВП України в 2011 році становило 5,2% - Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн. 314 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

При цьому наголошується, що зростання валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,6%, з урахуванням сезонного чинника - 0,6%

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

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Мінсоцполітики пропонує ввести пенсійний збір з операцій із офшорними компаніями

Міністерство соціальної політики України ініціює введення пенсійного збору у розмірі 12% від бази оподаткування з операцій із офшорними компаніями.

Текст відповідного законопроекту «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» (щодо пенсійного збору з операцій із офшорними юрисдикціями) розміщено на офіційному сайті міністерства.

Документом визначається об`єкт оподаткування: перерахування коштів нерезиденту, зареєстрованому в офшорній зоні; виконання зобов`язань не в грошовій формі перед нерезидентом, зареєстрованим в офшорній зоні; перехід майнових прав до нерезидента, зареєстрованого в офшорі.

Перелік офшорних зон для сплати збору складає Кабінет міністрів.

Грошові кошти, що перераховуються держорганами згідно із міжнародними зобов`язаннями, не є базою оподаткування.

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Білорусь продовжує лідирувати у зростанні цін в СНД і Європі

Білорусь вже кілька місяців залишається лідером серед низки країн СНД і Європи зі зростання споживчих цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

«Зростання споживчих цін у Білорусі у грудні минулого року щодо листопада становило 2,3%. Тоді як в Болгарії, Іспанії, Норвегії, Естонії, Словаччині ціни зросли на 0,1%, Угорщині, Україні – на 0,2%, Казахстані – на 0,3%, Польщі, Росії, Чехії – на 0,4%, Туреччині – 0,6%, Німеччині – на 0,7%. Ціни знизилися в Ірландії – на 0,3% і Литві – на 0,2%. Не змінилися ціни в Латвії і Фінляндії», - зазначається в повідомленні Білстату.

Окрім цього, Білорусь залишалася у трійці лідерів і щодо зростання цін у грудні на продукти харчування і безалкогольні напої – 1,6%. У Туреччині і Чехії ціни піднялися більше – на 2%. Трохи піднялися ціни: у Болгарії, Угорщині – на 0,1%, у Казахстані, Україні, Естонії – на 0,2%, в Іспанії, Литві – на 0,3%, у Фінляндії – на 0,4%, Латвії – на 0,5%, Німеччині – на 0,6%, Росії – на 0,7%, Польщі – на 0,8%,

Білорусь також лідирує у зростанні цін у грудні на житлові послуги, електрику і газ з показником 1,2%. Житлово-комунальні послуги подорожчали також в Іспанії, Росії, Словаччині, Україні – на 0,1%, в Болгарії, Угорщині, Італії – на 0,2%, Казахстані – на 0,3%, Туреччині, Чехії – на 0,5%. На колишньому рівні ціни на ЖКП залишилися в Німеччині, Латвії, Естонії. Знизилися ціни в Ірландії – на 1,4%, Литві і Норвегії – на 0,3%.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2011 році зафіксовано найвищу інфляцію за останні десять років. За рік споживчі ціни в Білорусі збільшилися на 108,7%, зокрема за грудень – на 2,3%. Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку Білорусі, інфляція планувалася на рівні 7,5-8,5%. Продовольчі товари у грудні 2011 року подорожчали на 1,9% порівняно з листопадом, за рік ціни зросли на 125%.

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У Брюсселі сьогодні пройде саміт ЄС. Головна тема - подолання боргової кризи

У Брюсселі сьогодні пройде саміт Європейського Союзу, головними темами якого стануть шляхи подолання боргової кризи в єврозоні, стимулювання економічного зростання і посилення бюджетної дисципліни.

Як повідомляє радіо «Свобода», європейські лідери планують підписати угоду про створення нового регіонального стабілізаційного фонду, з якого виділятимуться гроші на підтримку країн, що зіткнулися з фінансовими проблемами.

Передбачається, що фонд розміром у 500 мільярдів євро розпочне функціонувати вже у липні цього року.

На саміті також продовжиться обговорення договору про більш тісну координацію бюджетної політики у 17 країнах єврозони.

Напередодні саміту три найбільші профспілки Бельгії оголосили 24-годинний страйк проти жорстких антикризових заходів, що вживаються урядом.

Як відзначають аналітики, незадоволеність скороченням зарплат і соціальних виплат зростає у багатьох країнах. Безробітними зараз вважаються 23 мільйони громадян Європейського Союзу.

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Греція обурена намірами ЄС контролювати її фінанси

Греція обурена намірами Євросоюзу контролювати її фінансову політику.

Як передає радіо "Свобода", представник грецького уряду Пантеліс КАПСІС заявив, що бюджет країни повинен залишатися зоною виняткової відповідальності національного уряду.

Напередодні німецький високопосадовець заявив агентству Reuters на умовах анонімності, що на самміті Євросоюзу Греції, що відкриється у понеділок, буде запропоновано відмовитися від фінансового суверенітету і передати установам ЄС частину повноважень з контролю над своїми бюджетними витратами. Пропозиція пов`язана з тим, що Греція не виконує умови, на яких їй надається міжнародна фінансова допомога.

Тим часом очікується, що переговори Греції з приватними інвесторами наступного тижня завершаться підписанням угоди. Вона необхідна для отримання нового траншу кредиту, з коштів якого Греція виплатить гроші по облігаціях, термін яких спливає у березні.

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УНІАН