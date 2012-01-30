Представники вітчизняного бізнесу в Давосі оцінили стан економіки України

Головним економічним викликом для України, враховуючи кон`юнктуру на світових ринках, є відновлення внутрішнього попиту.

Як пише газета "Комерсант-Україна" (№ 11, від 30 січня), таку думку висловили представники вітчизняного бізнесу під час форуму в Давосі.

Зокрема, генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО згадав про невирішені проблеми в електроенергетиці. "В галузі занадто тривалий інвестиційний період, і дуже важлива наявність зрозумілої і чіткої стратегії. Поки ж немає розуміння того, яку енергетику ми розвиваємо - наприклад, зелену або атомну", - підкреслив він.

За словами М.ТИМЧЕНКА, відсутність стратегії не дозволяє прогнозувати розвиток бізнесу в довгостроковій перспективі і створює певну турбулентність.

Глава ДТЕК додав, що учасники ринку очікують цього року законодавчих змін, які дадуть старт реформі енергоринку.

Представники металургійної промисловості оцінюють ситуацію в галузі більш оптимістично.

Незважаючи на зниження темпів світового зростання, вони розраховують нарощувати виробництво за умови збереження інвестицій в інфраструктурні проекти.

Однак, гендиректор холдингу "Метінвест" Ігор СИРИЙ констатував, що зовнішня кон`юнктура ринку все ж погіршується. "На форумі я так і не отримав інформації про те, чи буде покладено край бюджетній і фінансовій кризі в Європі. І я думаю, що в найближчі 3-4 роки ми будемо спостерігати зростання економіки в країнах Євросоюзу на рівні максимум 1-2%" , - сказав І.СИРИЙ.

На його думку, великим споживачем продукції повинен стати внутрішній ринок України, де в найближчі кілька років щорічне зростання споживання металу сягатиме 10%.

У свою чергу, глава українського представництва Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ зазначив, що уряду України «дуже важливо забезпечити внутрішній попит на метал і машинобудівну техніку, розвиваючи великі інфраструктурні проекти на кшталт будівництва об`єктів до Євро-2012".

На його думку, саме інвестиції в підготовку до чемпіонату не дали економіці остаточно розвалитися минулого року, і якщо вдасться зберегти такий же рівень в 2012-му, Україна зможе, принаймні, уникнути долі Греції та Іспанії.