Анонс на 31 січня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Кіровоградській області.

* Прес-конференція на тему: "Рік в Енергетичному співтоваристві: бартер чи партнерство?" . Організатор - аналітичний центр "Діксі Груп" за підтримки МФ "Відродження". Будуть представлені результати дослідження "Рік в Енергетичному співтоваристві: Добре стоїмо?", проведеного аналітичним центром "Діксі Груп". Учасники: Олена Павленко, засновник "Діксі Груп"; Роман Ніцович, керівник програм "Діксі Груп", головний редактор сайту "Українська енергетика UA-Energy.org"; Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру "Номос"; Світлана Голікова, директор компанії "ТрансЕнергоКонсалтинг"; Дмитро Шульга, старший менеджер Європейської програми МФ "Відродження".

* Відбудеться розширене засідання Ради підприємців при КМУ за участю Прем`єр-міністра України Миколи Азарова.

* Прес-конференція віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова про підсумки підготовки до Євро-2012 та роботу Міністерства інфраструктури України в 2011 році.

* Відбудеться брифінг директора Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Андрія Артюшенка на тему: "Озброєння Збройних Сил України: від модернізації до створення нових зразків".

* Прес-конференція на тему: «Зовнішні запозичення України: прогноз на 2012 рік». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; гендиректор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться презентація результатів першого етапу дослідження «Забезпечення прав на соціальний захист в Україні в умовах виходу з фінансово-економічної кризи». Дослідження було здійснено Фондом громадської безпеки в партнерстві з ГО «Соціальна Україна» та НаУКМА в рамках проекту «Національний моніторинг реформи соціального захисту та соціальних послуг» за підтримки МФ «Відродження». Будуть представлені дані: про забезпечення права на державну соціальну допомогу, на отримання соціальної допомоги із малозабезпеченості, на отримання соціальних послуг і матеріальної допомоги; про ефективність діяльності органів державної влади та соціальних служб в сфері соціальних послуг. Учасники: директор Фонду суспільної безпеки Василь Стадник, керівник проекту Тетяна Чернінська, експерт проекту Ганна Єлькіна, представники ГО Соціальна Україна і НаУКМА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Круглий стіл на тему: «Газпром» монополізує європейський газовий ринок? ». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Чи буде переглянутий цього року газовий контракт з Росією? Кому дістанеться українська ГТС? Оцінка джерел поставок природного газу до України, альтернативних Росії. Хто переможе в боротьбі за розробку родовищ європейських сланцевого газу: «Газпром» або американські компанії? Учасники: М.Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос»; В.Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань; І.Плачков, голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго»; В.Боровик, голова Правління Альянсу «Нова енергія Україна»; Ю .Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень; О.Зарубінський, народний депутат України, Блок Литвина; О.Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; А.Лещенко, віце-президент Gorshenin Group.

* Прес-конференція голови Фонду державного майна України Олександра Рябченка на тему: «ФДМУ-2011: успішні результати виконання Національного плану дій. На що Фонд робить ставки в 2012 році? »

* Прес-конференція голови Державного агентства земельних ресурсів України Сергія Тимченка про підсумки роботи земельного відомства в 2011 році та хід земельної реформи.

* Прес-конференція "Результати перевірки виконання ліцензійних умов щодо створення мережі цифрового ефірного телебачення в Україні компанією "Зеонбуд". Беруть участь: голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манжосов, генеральний директор ТОВ "Зеонбуд" Віктор Галич, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович, генеральний директор Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення Вадим Самсоненко, начальник Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" Павло Слободянюк. Організатор - Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Питання: результати перевірки компанії "Зеонбуд", технічні характеристики побудованої національної цифрової телемережі, проблеми першого етапу переходу на цифровий формат мовлення та шляхи їх вирішення, забезпечення цифрової телемережі радіочастотним ресурсом.

* Відбудеться спільне засідання Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» та Науково-технічного центру «Біомаса» присвячене дискусії: «Чи потрібен Україні зелений тариф на біогаз?». Учасники: Олександр Тодійчук, президент клубу «Q-club» та Георгій Гелетуха, директор центру «Біомаса». За результатами засідання планується підготовка аналітичних пропозицій для АПУ, ВРУ, профільних міністерств і відомств.

* «Взуттєва галузь України: підсумки-2011, якість-2012» Олександр Бородиня - президент, глава правління Ліги «Укршкірвзуттяпром», президент Асоціації «Укрвзуттяпром», керівники взуттєвих підприємств України.

* Прес-конференція "Забезпечення соціальної справедливості у здійсненні соцвиплат, пільг і гарантій в світлі рішення Конституційного Суду". Беруть участь: директор Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Микола Шамбор, директор управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін, президент ВГО "Союз Чорнобиль України" Юрій Андрєєв.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63