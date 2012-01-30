Створено Штаб із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення населення

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створило Штаб із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, який працює цілодобово.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, представники Мінрегіону, Міненерговугілля, МНС, Міноборони, МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Укравтодору, усіх територіальних адміністрацій, спільно з органами самоврядування також триматимуть ситуацію на постійному контролі.

У Кабміні зауважили, що влада допомагає у складний період соціально незахищеним верствам населення, зокрема, організовано роботу зі встановлення пунктів обігріву громадян. Намети з теплогенераторами функціонують по всій країні з 27 січня і розташовуються в місцях масового перебування людей. Будь-хто у таких пунктах допомоги населенню може зігрітися, випити чаю, поїсти, почути, як треба поводитися під час сильних морозів, аби уникнути обмороження, отримати першу медичну допомогу.

Станом на ранок 30 січня в Україні функціонує 14 тис. 891 пункт обігріву, найближчим часом планується встановлення ще 239 таких пунктів. Лише протягом перших днів холодів за теплом і гарячою їжею до них звернулися 17 тис. 128 громадян.

Керівники міст та областей постійно здійснюють контроль і за станом аварійності на дорогах: організовано вивезення снігу для нормальної роботи громадського, приватного транспорту, логістики, уникнення заторів на дорогах.

За дорученням уряду проведено роботу з підприємствами торгівлі щодо безперебійного постачання у торговельні мережі продуктів харчування. Також є пряме доручення уряду здійснити додаткове фінансування Укравтодору для закупівлі палива і сипучих матеріалів для створення умов безпечного проїзду дорогами України.

На комунальників покладено обов’язок своєчасно очищати тротуари, покрівлі та карнизи будинків від бурульок з метою попередження нещасних випадків, повсякчас перевіряти надходження тепла до будинків, виявляти та усувати витоки тепла з тепломереж.

Лікарні переведено у режим повної готовності для надання допомоги потерпілим.

Соціальні служби навідуються до своїх підшефних, допомагають з продуктами харчування, перевіряють температуру в помешканнях.

У разі погіршення погодних умов влада готова задіяти також інженерну техніку, засоби для подолання водних перешкод, мобільні електростанції і насосне обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у зв`язку із ускладненням погодних умов на всій території України.

У Кабміні наголосили, що влада контролює своєчасне забезпечення котелень енергоносіями для їхньої безперебійної роботи. У зв’язку з цим НАК «Нафтогаз України» збільшив відбір газу.

Уряд закликав використовувати абсолютно усі резерви, щоб не відмикати боржників від опалення на період складних погодних умов. Особлива увага у цьому аспекті приділяється об’єктам соціальної сфери, житлового фонду, а також підприємств водо- та енергопостачання.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розглядає можливість запровадження додаткових канікул e загальноосвітніх навчальних закладах з 30 січня у разі зниження температури до -20 градусів.

Міністерство охорони здоров’я разом із Державним комітетом телебачення і радіомовлення створюють спеціальні програми, які транслюються на центральних телеканалах, із роз’ясненнями для громадян щодо перших ознак охолодження, переохолодження та обмороження.

Крім того, у Секретаріаті Кабінету міністрів відповідальні керівники несуть цілодобове чергування з 27 січня. Вони повинні координувати роботу служб, допомагати управляти ресурсами, що можливо знадобляться для ліквідації аварій, включаючи можливості Держрезерву та мобілізаційних резервів.

Для оперативного реагування на звернення громадян по допомогу при Центральному урядовому штабі відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90. Крім того, працює Урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309.

На засіданні уряду 25 січня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив створити при Кабміні оперативну групу на чолі з міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолієм БЛИЗНЮКОМ, яка повинна вжити вичерпних заходів для попередження і недопущення негативних наслідків різкого зниження температури повітря у період з 28 січня по 12 лютого.

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