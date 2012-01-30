Курс НБУ на 31.01.12

Офіційний курс НБУ на 31.01.12100 USD США - 798.9700 (на 30 січня - 798.9700)100 EUR - 1047.4497 (на 30 січня - 1050.2461)10 RUR - 2.6312 (на 30 січня - 2.6314)Облікові курси банківських металів на 31.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137462.79 (на 30 січня-137582.63)961XAG10Срібло-2650.98 (на 30 січня-2674.95)962XPT10Платина-127915.10 (на 30 січня-128873.86)964XPD10Паладій-54409.86 (на 30 січня-54729.45)

Офіційний курс НБУ на 31.01.12 100 USD США - 798.9700 (на 30 січня - 798.9700) 100 EUR - 1047.4497 (на 30 січня - 1050.2461) 10 RUR - 2.6312 (на 30 січня - 2.6314) Облікові курси банківських металів на 31.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 137462.79 (на 30 січня - 137582.63) 961 XAG 10 Срібло - 2650.98 (на 30 січня - 2674.95) 962 XPT 10 Платина - 127915.10 (на 30 січня - 128873.86) 964 XPD 10 Паладій - 54409.86 (на 30 січня - 54729.45)

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