Курс НБУ на 31.01.12

19:29, 30 січня 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 31.01.12100 USD США - 798.9700 (на 30 січня - 798.9700)100 EUR - 1047.4497 (на 30 січня - 1050.2461)10 RUR - 2.6312 (на 30 січня - 2.6314)Облікові курси банківських металів на 31.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-137462.79 (на 30 січня-137582.63)961XAG10Срібло-2650.98 (на 30 січня-2674.95)962XPT10Платина-127915.10 (на 30 січня-128873.86)964XPD10Паладій-54409.86 (на 30 січня-54729.45)

Офіційний курс НБУ на 31.01.12

100 USD США - 798.9700 (на 30 січня - 798.9700)

100 EUR - 1047.4497 (на 30 січня - 1050.2461)

10 RUR - 2.6312 (на 30 січня - 2.6314)

Облікові курси банківських металів на 31.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 137462.79 (на 30 січня - 137582.63)

961 XAG 10 Срібло - 2650.98 (на 30 січня - 2674.95)

962 XPT 10 Платина - 127915.10 (на 30 січня - 128873.86)

964 XPD 10 Паладій - 54409.86 (на 30 січня - 54729.45)

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