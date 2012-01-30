Уряд пропонуватиме скасувати літній час

Законопроект про обчислення часу на території України ґрунтуватиметься на позиції уряду - цього року перейти на зимовий час і залишити Україну в другому часовому поясі.

Про це повідомив міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА після завершення наради під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За словами В.БАЛОГИ, голова уряду уважно вислухав позиції вчених щодо зміни обчислення часу в Україні. Зокрема, доповідав голова Державної комісії єдиного часу та еталонних частот, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Ярослав ЯЦКІВ.

"Доповідачі рекомендували: враховуючи, що Україна прийматиме Чемпіонат Європи з футболу, для зручності іноземців цього року перейти на літній час. Після чого восени країна переведе стрілки на годину назад і за цим обчисленням часу житиме і далі. Ця позиція вчених та прем’єр-міністра про залишення в Україні другого часового поясу і ляже в основу законопроекту, що буде підготовлений та переданий на голосування до Верховної Ради", - зазначив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», яким пропонувалося визначити, що вся Україна знаходиться в другому часовому поясі, оскільки більша частина території країни знаходиться саме в цьому поясі.

За словами міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, причиною перенесення розгляду питання стала позиція віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА, який висловив думку, що Україна повинна бути в третьому часовому поясі, «щоб росіянам було зручно до нас їздити».

20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, бо таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на зимовий час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.

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