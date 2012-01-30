ТОП-5 (день-вечір)

Дефіцит держбюджету в 2011 році скоротився в 2,7 разу - до 23,5 млрд. грн.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротився в 2,7 разу - до 23,554 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, дефіцит держбюджету-2011 на 33%, або на 11,789 млрд. грн., менше показника граничного дефіциту, який було встановлено Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Доходи держбюджету в 2011 році становили 314,573 млрд. грн., що на 3,5% більше планового показника і на 30,7% більше надходжень в 2010 році. Зокрема, до загального фонду надійшло 265,823 млрд. грн., що на 3,3% більше планового показника і на 28,1% - надходжень в 2010 році.

Податкові надходження до держбюджету в 2011 році збільшилися на 56,8% і становили 261,605 млрд. грн., неподаткові - скоротилися на 24,6%, до 49,043 млрд. грн.

Витрати держбюджету в 2011 році становили 333,415 млрд. грн., що на 2,7% менше планового показника і на 29,826 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році. Зокрема, витрати загального фонду становили 287,288 млрд. грн., що на 3% менше планового показника і на 20,5% більше відповідного показника за 2010 рік.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету надійшло 2,289 млрд. грн., зокрема, до загального фонду - 652,1 млн. грн. За 2011 рік надано кредитів із держбюджету в сумі 7 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 126,5 млн. грн.

У 2011 році погашення основної суми боргу державного бюджету становило 45,628 млрд. грн., зокрема, за загальним фондом 44,852 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу становило 32,081 млрд. грн., зовнішнього боргу — 13,546 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснено в обсягу 80,655 млрд. грн., зокрема, до загального фонду — 71,048 млрд. грн. (зокрема випуск ОВДП на капіталізацію «Родовід банку» - 4 млрд. грн., «Ощадбанку» - 0,6 млрд. грн., «Укргазбанку» - 4,3 млрд. грн. і поповнення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» в сумі 12,5 млрд. грн.). На внутрішньому ринку було залучено 53,404 млрд. грн., на зовнішньому ринку — 27,251 млрд. грн.

Від приватизації державного майна за 2011 рік до державного бюджету надійшло 11,480 млрд. грн., що на 14,8% більше запланованого показника.

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"ЛЕО", VS Energy і "Львівобленерго" допустили до участі в конкурсі по "Вінницяобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив до участі в конкурсі з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, які подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернешнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня був останній день прийому заявок на участь у даному конкурсі.

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго".

Початкова вартість акцій виставлених на продаж ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 млн. 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% державних акцій "Вінницяобленерго" відбудеться 3 лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. ПАТ “АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільчою компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

Найбільшими приватними акціонерами “Львівобленерго” є ряд кіпрських компаній.

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На 45% держпакета акцій "Чернівціобленерго" претендують три компанії

На участь в конкурсі з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" надійшло три заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, був останній день прийому заявок на цей конкурс.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".

Конкурсні умови в цьому конкурсі ідентичні конкурсним умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній. Зокрема, вони передбачають, що в конкурсі з продажу пакетів акцій обленерго мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі та постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% від обсягів даного ПАТ, або які впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за придбану електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) із державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів тощо.

Приватизаційний конкурс з продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. "Чернівціобленерго" в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 разу порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн.

Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

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Moody`s відкликало всі рейтинги «Укрсиббанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s відкликало всі рейтинги «Укрсиббанку» (Харків) «з ділових причин».

Про це йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня ц. р. Moody`s підтвердило рейтинг «УкрСиббанку» за довгостроковими депозитами в національній валюті на рівні Ba2 з негативним прогнозом і рейтинг Аа1 за національною шкалою.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогоднішній день входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становить 42,235 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,066 млрд. грн., зобов`язання - 38,606 млрд. грн., статутний капітал - 7,512 млрд. грн., власний капітал - 3,629 млрд. грн.

Банк у січні-вересні 2011 року отримав збиток 1,395 млрд. грн.

Власниками істотної участі в банку є: BNP Paribas (84,99%) і Європейський банк реконструкції та розвитку (15%).

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Кабмін встановив ліміт автомобілів для виконавчої влади

Кабінет Міністрів України встановив ліміт легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріатУ Кабміну, згідно з постановою від 26 грудня 2011 року № 1399, майже вдвічі скорочено ліміт легкових автомобілів центральним та місцевим органам виконавчої влади.

Легкові автомобілі, що перебувають на балансі органів виконавчої влади і вивільняються у зв’язку з установленням ліміту, підлягають реалізації у визначеному законодавством порядку, або мають бути передані на баланс іншій бюджетній установі.

Нововведенням є передбачена постановою заборона органам виконавчої влади орендувати (наймати) легкові автомобілі понад установлений ліміт.

Державним органам встановлене обмеження вартості орендованих легкових автомобілів в межах сум витрат, затверджених постановою Кабінету міністрів від 4 квітня 2001 року № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів”.

Реалізація прийнятого рішення уряду дозволить скоротити видатки державного бюджету на утримання органів виконавчої влади, наголосили у прес-службі уряду.

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