ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Кого обов`язково виключать з числа «спрощенців» пише: Міністерство фінансів оголосило повний перелік випадків, коли платники єдиного податку можуть бути виключені з числа «спрощенців».

http://delo.ua/businessman/kogo-objazatelno-iskljuchat-iz-chisla-uproschencev-172713/

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Також «Діло» в публікації «Як Тигипко їв кашу з бездомними» пише: віце-прем`єр-міністр відвідав пункт обігріву і поїв харчів, які там видають бездомним і нужденним.

http://delo.ua/ukraine/kak-tigipko-el-kashu-s-bezdomnymi-172696/

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«Діло» в публікації «Хомутинник пішов проти Мінфіну і податкової» пише: відомства видають діаметрально протилежні трактування норм Податкового кодексу: комітет Верховної Ради спочатку "повернув" дрібним ювелірам право бути на єдиному податку, але за кілька днів це право "забрали" листом Міністерства фінансів.

http://delo.ua/ukraine/homutynnik-poshel-protiv-minfina-i-nalogovoj-172692/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня перестає фальшивити», в якому пише: готівкову гривню підробляють дедалі рідше - минулого року кількість виявлених банками фальшивих банкнот скоротилося майже у півтора раза. Банкіри пояснюють цю динаміку підвищенням ступеня захисту грошових купюр, а також тим, що підробляти гривню не так вигідно, як долари чи євро. При цьому частина таких купюр залишається невиявленою, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/1862380

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Росіяни запропонують розміститися у них», в якому пише: в об`єднаної біржі ММВБ-РТС з`явився перший в історії іноземний акціонер. Ним з другого разу став Європейський банк реконструкції і розвитку, який придбав більш ніж 6% акцій біржі. У планах нового акціонера - зробити ММВБ-РТС майданчиком для розміщення акцій компаній, що працюють в СНД, у першу чергу з України. Експерти не сумніваються в тому, що Москва складе конкуренцію Варшаві, але великих розміщень у найближчий рік не чекають.

http://www.kommersant.ua/doc/1862389

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Погода заморозила торгівлю» пише: рекордні морози в Україні, які вже одержали статус стихійного лиха, фактично заблокували торгівлю на відкритих майданчиках - ринках і базарах - і відразу ліквідували стихійну торгівлю. Споживачам це загрожує підвищенням цін у стаціонарних магазинах, а також зниженням якості чутливих до температурного режиму продуктів.

http://markets.eizvestia.com/full/pogoda-zamorozila-torgovlyu

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Солодка недостатність», в якому пишуть: ринок кондитерських виробів дав крен. Виробництво падає на тлі зростання поставок імпорту в два рази. Учасники ринку прогнозують погіршення ситуації в галузі в нинішньому році.

http://markets.eizvestia.com/full/sladkaya-nedostatochnost

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Газета «Сьогодні» в публікації «З багатіїв візьмуть до 40% податку» пише: Кабмін хоче примусити тих, у кого доходи понад 100 тисяч, платити підвищений податок.

http://www.segodnya.ua/news/14333696.html

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Також «Сьогодні» в публікації «За стабільний долар - спокій в країні, проти - криза в ЄС» пише: Нацбанк України запевняє, що обвалу гривні не бувати…

http://www.segodnya.ua/news/14333672.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Що показала перевірка енергокомпаній» пише: Росфінмоніторинг виявив у державних енергокомпаніях РФ цілий букет порушень у сфері корпоративного управління. Це не тільки постачальники і підрядники, пов`язані з топ-менеджерами, але й розготівка, виведення коштів за кордон, а також приховані матеріальні винагороди.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1489342/energetiki_ushli_za_rubezh

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Також «Ведомости» в публікації «Чехія і Британія вирішили не вступати в бюджетний пакт ЄС» пишуть: на саміті Євросоюзу в ніч на вівторок 25 із 27 країн домовилися створити тісніший фіскальний союз і постійно діючий Європейський механізм стабільності.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1489513/strany_es_prinyali_dogovor_ob_uzhestochenii_byudzhetnoj

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Видання «Известия» в публікації «ГЛОНАСС отримає гроші цього тижня» пише: тривале узгодження статей бюджету федеральної цільової програми ГЛОНАСС закінчилося.

http://izvestia.ru/news/513656

(УНІАН)