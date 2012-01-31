Виконком СНД пояснив, коли Угода про ЗВТ набуде чинності

Мінськ. Угода про зону вільної торгівлі СНД, підписана главами урядів держав-членів СНД у Санкт-Петербурзі 18 жовтня 2011 року, набуде чинності, коли перші три країни здадуть депозитарію документи про її ратифікацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав сьогодні журналістам голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

За його словами, зараз йде процес підготовки до ратифікації договору.

«Попереду в цьому плані Україна. Там документ уже внесено до відповідних органів влади для ратифікації. В Росії, Казахстані й Білорусі також йде процес підготовки до ратифікації цієї угоди. Ми сподіваємося, що в 2012 році договір пройде необхідні процедури в усіх державах і набуде чинності», - підкреслив С.ЛЕБЕДЄВ.

Договір про зону вільної торгівлі підписали всі країни Співдружності за винятком Узбекистану, Азербайджану й Туркменістану.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова та Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього протягом поточного року.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив надію, що підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

23 листопада Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію до Державної думи РФ угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

9 грудня перший віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням до Верховної Ради для ратифікації.

20 грудня в Москві В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.