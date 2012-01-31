ТОП-5 (ранок-день)

НБУ створить фонд для реалізації стратегічних для держави інвестпроектів — джерело

Національний банк України має намір ініціювати створення фонду розвитку для забезпечення реалізації найважливіших для України інвестиційних проектів, перш за все в базових галузях економіки. Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до керівництва НБУ.

Як портфельні інвестори фонду можуть виступити комерційні банки, іноземні фонди та інші структури, зацікавлені у фінансуванні найважливіших для України інвестиційних проектів, з включенням їх представників до складу ради з управління фондом.

При цьому джерело повідомило, що основними джерелами формування фонду стануть видані ліцензії на видобуток золота. Наразі розмір статутного капіталу фонду уточнюється.

Як відзначив співрозмовник агентства, фонд акумулюватиме державні та приватні кошти з метою здійснення фінансування найважливіших проектів в агропромисловому секторі, в будівництві, транспорті, сфері телекомунікацій, а також соціально-значущих державних проектів.

Залучення інвестицій здійснюватиметься шляхом розміщення цінних паперів фонду. При цьому гарантується їх вільний обіг за підтримки Нацбанку. «Перевагою цих ЦП для інвесторів стануть як високі відсотки, так і 100-відсоткові гарантій, зумовлені специфікою статутного капіталу», - відзначило джерело.

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Розмір допомоги одиноким матерям зросте на 15%, повідомляє Мінсоцполітики

Розмір допомоги одиноким матерям у 2012 році зросте на 15%, у середньому він становитиме близько 450 грн.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики, за підсумками 2011 року розмір допомоги одиноким матерям зріс на 10,2%.

У міністерстві також нагадали, що законопроект №9516 від 29 листопада 2011 року, яким визначався поріг доходів сім`ї, нижче за який одинока мати мала право на допомогу на дитину, відкликано з парламенту.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, на сьогодні 10% одиноких матерів декларують доходи, щоб одержати допомогу у розмірі, що перевищує мінімальний.

Міністерство зазначає, що всі пропозиції щодо будь-яких змін у законодавстві щодо соціальної підтримки одиноких матерів в обов`язковому порядку обговорюватимуться з громадськими організаціями до внесення на розгляд Верховної Ради.

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Міністр екології України підписав у США дві угоди про генетичні ресурси

30 січня у Нью-Йорку (США) міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ від імені України підписав дві міжнародні угоди щодо генетичних ресурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України.

Зокрема, М.Злочевський підписав Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів. Цей документ передбачає справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів, зокрема шляхом надання необхідного доступу до них і шляхом належної передачі відповідних технологій, з урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи таким чином збереженню біологічного різноманіття і постійному використанню його компонентів.

Крім того, М.Злочевський підписав Нагойсько-Куала-Лумпурський додатковий протокол про відповідальність і відшкодування до Картахенському протоколу про біобезпеку. Цей документ встановлює міжнародні правила і процедури стосовно відповідальності і відшкодування збитків, які можуть заподіяти біорізноманіттю генетично модифіковані організми. Протокол застосовується у разі завдання збитку внаслідок трансграничного переміщення ГМО, призначених для використання як харчові продукти або корм, переробки, в замкнутих системах і під час навмисного вивільнення в навколишнє середовище, а також збитків, завданих через ненавмисне і незаконне трансграничне переміщення ГМО.

«Прозорість у питаннях використання, доступу і переміщення генетичних матеріалів є дуже важливою для України, адже йдеться про екологічну безпеку країни, - відзначив М.Злочевський. – Відтепер і ця сфера буде врегульована не тільки вітчизняним законодавством, але й міжнародними процедурами».

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Лідери ЄС визначилися щодо політики зростання та створення робочих місць

Брюссель. Лідери країн-членів Європейського Союзу підписали заяву “До дружньої до зростання консолідації та дружнього до зайнятості зростання”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, заяву було підписано в рамках неформального засідання Європейської ради в Брюсселі.

Підписи під документом поставили лідери 26 країн-членів ЄС, крім прем’єр-міністра Швеції, який має узгоджувати текст документа з парламентом країни.

“Зростання та зайнятість можуть відновитися лише якщо ми продовжимо узгоджений та всебічний підхід, комбінуючи розумну фіскальну консолідацію, яка захищає інвестиції в майбутній розвиток, стійку макроекономічну політику та активну стратегію зайнятості, яка захищає нашу соціальну схожість”, - написано в заяві.

Документом визначено три пріоритетних напрямки, якими мають займатися країни-члени за підтримки загальноєвропейських дій. Серед них – стимулювання зростання зайнятості, передусім для молоді, завершення створення єдиного ринку, а також посилення фінансування економіки і, зокрема, малого та середнього бізнесу.

В рамках пріоритету створення нових робочих місць передбачається, що країни-члени ЄС створять національні плани зайнятості, які передбачатимуть конкретні заходи щодо збільшення кількості робочих місць, в тому числі за рахунок розвитку “зеленої” економіки та зменшення податків на зарплату. Передбачається, що спеціальну увагу в цих планах має бути приділено зусиллям з надання першого робочого місця молоді; значному збільшенню різноманітних курсів та тренінгів, які б сприяли отриманню молодими людьми реальних можливостей працевлаштуватися; сприяти транскордонному руху молоді всередині ЄС з метою працевлаштування.

В сфері завершення формування єдиного європейського ринку лідери ЄС хочуть якомога швидше досягнути угоди щодо стандартизації, енергоефективності, спрощення бухгалтерського обліку та правил державних закупівель до кінця 2012 року; швидко реалізувати представлений Єврокомісією План дій з розвитку електронної торгівлі; посилити двосторонні та багатосторонні зусилля для скасування торговельних бар’єрів та забезпечення кращого доступу до ринку та належних умов інвестицій для європейських експортерів.

“2012 рік має стати вирішальним для просування у торговельних угодах з ключовими партнерами”, - написано в заяві.

У сфері посилення фінансування економіки лідери ЄС домовилися до червня завершити роботу з покращення використання європейських структурних фондів в рамках реалізації вже існуючих та нових проектів; посилити підтримку малому та середньому бізнесу з боку Європейського інвестиційного банку; забезпечити кращий доступ до венчурного капіталу; продовжити зменшення невиправданих адміністративних та регуляторних бар’єрів для малого та середнього бізнесу.

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Нову фіскальну угоду підпишуть 25 країн-членів ЄС. Відмовились Британія та Чехія

Нову фіскальну угоду ЄС підпишуть 25 країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це написав у своєму Twitter’і Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

Як повідомив журналістам прем’єр-міністр Швеції Фредерік РАЙНФЕЛЬДТ, який залишив засідання Ради 30 січня, від приєднання до документу крім Великобританії, відмовилася і Чехія, яка, водночас, заявила про можливість приєднатися пізніше.

Передбачається, що до підписання у березні цього року фіскальна угода буде розглянута національними парламентами країн-членів, які вирішили до неї приєднатися.

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УНІАН