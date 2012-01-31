Польща має намір завершити підготовку до Євро-2012 до 15 травня

Варшава. Польська влада має намір завершити підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу за три тижні до його початку - 15 травня поточного року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила міністр спорту і туризму Польщі Йоанна МУХА. «15 травня всі справи у сфері підготовки повинні бути завершені. Нам залишаться ще три тижні на те, щоб спокійно ще раз проаналізувати готовність», - сказала вона.

Міністр назвала ключовим завданням у співпраці з Україною забезпечення швидкого і зручного перетину вболівальниками спільного кордону, зауваживши, що водночас Польща повинна запобігати спробам контрабанди і в`їзду на територію країн Шенгену людей, яким це заборонено.

«З того, що я знаю, тести проходять, і результати позитивні, але коли буде набагато більше людей, котрі намагатимуться перетнути кордон, може бути, звичайно, гірше», - визнала міністр.

При цьому Й.Муха не уточнила, на скільки, за оцінками польської влади, може збільшитися пасажиропотік на польсько-українському кордоні, відзначивши, що це залежатиме від того, скільки людей вирішать їздити на матчі автомобілем, а скільки – літати літаком.

Польський міністр, окрім проблеми дорогих готелів в Україні, згадала про необхідність проведення спільних промо-акцій Євро-2012.

«Це не так, що нічого не робиться, але варто ... (Необхідно) на фініші прискорити, а не зменшити темп», - сказала вона.

Й.Муха розповіла, що запропонувала главі уряду Польщі Дональду ТУСКУ найближчим часом провести спільне засідання Міжурядового польсько-українського комітету з Євро-2012, назвавши його необхідним. Проте міністр не уточнила термінів, коли може відбутися така зустріч.

Як повідомляв УНІАН, з 8 червня по 1 липня поточного року в чотирьох українських і чотирьох польських містах пройдуть матчі Євро-2012, право організовувати які Україна з Польщею вперше в історії виграли у квітні 2007 року.

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