Україна виконає зобов’язання перед Радою Європи до кінця 2012 року – Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що Україна виконає державні зобов’язання перед Радою Європи до кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам у Кіровограді.

«Все, що стосується змін до законів, пов’язаних з нашими зобов’язаннями перед Радою Європи, ми їх вирішимо, я вважаю, в 2012 році», - заявив Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для України рішення ПАРЄ не нові.

«Більшість із тих зауважень, які ми маємо, пов’язані з питаннями вступу до Ради Європи, тими зобов’язаннями, які брала на себе Україна. Ми створили спеціальний комітет при Президенті України, який вже рік займається цими питаннями. Є програма, за якою ми рухаємось вперед і є позитив. Якщо ви читали рішення Парламентської Асамблеї, там відмічений і позитив, і негатив», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, в Україні залишається низка питань, пов’язаних зі змінами до Конституції.

«Багато буде залежати від того, як пройдуть вибори до Верховної Ради 2012 року. Якщо депутати найдуть таку політичну волю, і дві третини об’єднаються, то нам вдасться провести конституційну реформу. А вона пов’язана з правами людини, зі змінами судової системи, в тому числі Кримінально-процесуального кодексу. В частині Конституції питання є відкритими і непростими. Наші колеги в ПАРЄ це розуміють. Ми будемо над ними працювати, ми від них не відмовляємося», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.