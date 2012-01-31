Курс НБУ на 01.02.12

Офіційний курс НБУ на 01.02.12100 USD США - 798.9700 (на 31 січня - 798.9700)100 EUR - 1052.7229 (на 31 січня - 1047.4497)10 RUR - 2.6357 (на 31 січня - 2.6312)Облікові курси банківських металів на 01.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138860.99 (на 31 січня-137462.79)961XAG10Срібло-2684.54 (на 31 січня-2650.98)962XPT10Платина-129912.52 (на 31 січня-127915.10)964 XPD10Паладій-55448.52 (на 31 січня-54409.86)

Офіційний курс НБУ на 01.02.12 100 USD США - 798.9700 (на 31 січня - 798.9700) 100 EUR - 1052.7229 (на 31 січня - 1047.4497) 10 RUR - 2.6357 (на 31 січня - 2.6312) Облікові курси банківських металів на 01.02.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 138860.99 (на 31 січня - 137462.79) 961 XAG 10 Срібло - 2684.54 (на 31 січня - 2650.98) 962 XPT 10 Платина - 129912.52 (на 31 січня - 127915.10) 964 XPD 10 Паладій - 55448.52 (на 31 січня - 54409.86)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter