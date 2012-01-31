ТОП-5 (день-вечір)

Конкурс із продажу 50% «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого

Конкурс із продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» перенесено на 13 лютого цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакета акцій - 135 млн. грн. Конкурс із продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив обидві компанії, що подали заявки, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі в конкурсі.

Проте намічене на 20 січня ц.р. засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакета акцій "Закарпаттяобленерго", в ході якого мав бути визначений покупець цього пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

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Заявки на конкурс із продажу 45% «Чернівціобленерго» подали ЛЕО і VS Energy

На участь у конкурсі з продажу 45% державного пакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго» подали заявки ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО), VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»).

Про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Нагадаємо, вчора, 30 січня, був останній день прийому заявок на конкурс із продажу держпакета акцій «Чернівціобленерго».

За даними прес-служби ФДМ, усього на конкурс було подано дві заявки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс із продажу 45% держпакета акцій ПАТ «АК «Чернівціобленерго».

Приватизаційний конкурс із продажу 45% держакцій "Чернівціобленерго" відбудеться 7 лютого 2012 р.

Конкурсні умови в цьому конкурсі ідентичні конкурсним умовам із продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. "Чернівціобленерго" в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,1 раза порівняно з 2009 роком – до 4,781 млн. грн. Статутний фонд "Чернівціобленерго" становить 14,195 млн. грн., номінал акції – 0,25 грн.

НАК «Енергетична компанія України» належать 70% акцій «Чернівціобленерго», VS Energy International N. V. (Нідерланди) – 21,97% акцій.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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ФДМУ підписав мирову угоду з "Кримським Титаном"

Фонд державного майна України (ФДМУ) підписав мирову угоду з ПАТ "Кримський Титан" щодо оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

«Мирову угоду підписано, судом затверджено», - зазначив він.

За інформацією О.РЯБЧЕНКА, підписання угоди відбулося 24 січня цього року.

Як зазначив голова ФДМУ, орендар повинен буде погасити накопичену заборгованість у сумі 120 млн. грн. щодо оренди. Він також зазначив, що, скоріш за все, вартість оренди буде підвищено. Проте відмовився уточнити – наскільки.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2011 р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна планує укласти мирову угоду з орендарем цілісних майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату - "Кримським Титаном", що передбачає реструктуризацію протягом двох років заборгованості з оренди цих двох підприємств.

За його інформацією, на той момент загальна сума заборгованості орендаря перед бюджетом становила 130 млн. грн.

О.РЯБЧЕНКО також заявив про можливість укладення з "Кримським Титаном" нового п`ятирічного договору про оренду Вільногірського ГМК й Іршанського ГЗК.

Нагадаємо, Вільногірський ГМК та Іршанській ГЗК були передані ЗАТ "Кримський Титан", підконтрольному Дмитру ФІРТАШУ, в оренду строком на п`ять років у вересні 2004 року. Термін їх оренди закінчився у вересні 2009 року. Й хоча держава володіє 50% + 1 акція в "Кримському Титані" через ДАК "Титан", оперативне управління підприємством здійснює власник 50% - 1 акція – OstChem Holding AG. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF, що об`єднує активи українського бізнесмена Д.ФІРТАША.

ФДМУ раніше звернувся з позовом до «Кримського Титану» з вимогою погасити борг за оренду двох цілісних майнових комплексів - Вільногірського ГМК та Іршанського ГЗК.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський Титан» - сучасне високотехнологічне підприємство, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окисний пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.

«Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу й становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

До складу ПАТ «Кримський Титан», крім головного підприємства, входять два філіали – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірничого, видобувного, збагачувального й металургійного виробництв.

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Мінінфраструктури може скласти «чорний список» готелів

Міністерство інфраструктури України може скласти «чорний список» готелів, які пропонують дуже завищені ціни гостям чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, готелі, які потраплять до цього списку, виключатимуться з програми прийому гостей міжнародних форумів і чемпіонатів.

«Після Євро-2012 буде маса подій, той же чемпіонат Європи з баскетболу в 2015 році. Ми складемо для себе "чорний список", і не рекомендуватимемо західним турагентствам працювати з цими готелями», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що вартість проживання у готелях на період проведення матчів Євро-2012 може регулювати тільки ринок, а не державні структури.

«У Відні у період чемпіонату готелі підняли вартість у чотири рази. На ціну може вплинути тільки ринок. Головне, щоб не вийшло так, як у Південній Африці, де через високі ціни від заброньованих номерів відмовилися 20% уболівальників», - сказав він.

За словами віце-прем`єра, у 2011 році в містах, які приймають Євро-2012, введено в експлуатацію 1044 готельні номери. У першій половині 2012 року планується введення ще 4500 номерів.

«Основне введення готельних номерів буде у першій половині 2012 року», - сказав він.

За інформацією Б.КОЛЕСНІКОВА, на сьогодні в Україні сертифіковано 2573 готелі, з них 503 мають категорію; зокрема, 5 зірок - 15 готелів, 4 зірки - 77 готелів, 3 зірки - 215 готелів, 2 зірки - 100 готелів, 1 зірка - 96 готелів.

Для цільових груп УЕФА законтрактовано 12396 номерів, зокрема 5993 - у Києві, 2052 - у Донецьку, 2165 - у Харкові, 2186 - у Львові.

Для уболівальників законтрактовано 52 275 номерів у готелях категорії 1-2 зірки, гуртожитках, санаторіях і турбазах. Зокрема, 20737 номерів законтрактовано у Києві, 13676 - у Донецьку, 10162 - у Харкові, 7700 - у Львові.

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На приватизацію в І півріччі виставлять держпакети двох енергогенеруючих компаній

Фонд Державного майна України планує у першому півріччі поточного року виставити на приватизацію держпакети акцій ще двох енергогенеруючих компаній.

Про це сьогодні, 31 січня, повідомив журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, ФДМУ також розраховує до кінця року завершити приватизацію всіх планованих до продажу держпакетів акцій енергокомпаній.

Нагадаємо, цього року ФДМУ планував виставити на продаж держпакети акцій двох генеруючих компаній «Центренерго» і «Донбасенерго».

Довідка УНІАН. ПАТ «ГЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегорську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешевську і Слов`янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

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