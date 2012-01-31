Анонс на 1 лютого

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання Уряду планується проведення брифінгів за участю міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка і міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

* Прес-конференція на тему: «Як зігріти будинок без газу?». В роботі візьме участь заввідділом теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Георгій Гелетуха.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: «Майбутнє вугільної галузі в Україні та Росії». Учасники в Києві: Тарас Стецьків, член Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень; Олексій Стогній, завідувач відділом прогнозування розвитку паливних баз Інституту загальної енергетики НАНУ. У Москві: Іван Грачов, голова Комітету ГД по енергетиці; Юрій Саакян, гендиректор Інституту проблем природних монополій; Рубен Бадалов, перший заступник голови Російського незалежної профспілки працівників вугільної промисловості.

* За участю заступника голови КМДА Олександра Пузанова відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі розвитку та впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій між КМДА і компанією «Cisco Systems Management BV». У 12-20 - брифінг Олександра Пузанова та керуючого директора «Cisco» в Росії, країнах СНД та Грузії Павла Бетсіса.

* Прес-конференція на тему: "Економічні та соціальні наслідки прийняття закону України "Про ринок земель" для українських фермерів". Учасники: Микола Маркевич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України; Іван Томич, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; Павло Кулінч, заступник заввідділом проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права імені В.Корецького; Роман Корінець, президент Національної асоціації дорадчих служб України, керівник експертного центру спільного проекту USAID UNITER Past Ukraine і АФЗУ.

* За участю заступника голови КМДА Руслана Крамаренка та начальника ГУ містобудування та архітектури Сергія Целовальника відбудеться оголошення переможців Міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Дніпровські перлини». Концепція збереження і розвитку київських островів »і прес-конференція про подальшу реалізацію та втілення кращої концепції. На прес-конференції будуть присутні автори проекту-переможця.

* 19-30 - В УНІАН в рамках спецпроекту "Лабораторія "Зроби себе сам" відбудеться тренінг на тему: «Соціальні мережі та бізнес. Нові засоби комунікації та особливості їх застосування в бізнесі». Семінар проведе бізнес-філософ, письменник, ведучий «Стрес-шоу. Психологія грошей »Геннадій Балашов. Питання: як почати бізнес із соціальної мережі; гроші, вигода і репутація - три основи сучасного бізнесу; гроші - головне, все повинно бути маленьким і швидким; - дешевше, вигідніше, швидше (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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