До Євро-2012 буде спрощено митний контроль на українсько-російському кордоні

До Євро-2012 митний контроль на українсько-російському кордоні буде здійснюється тільки один раз – російськими або українськими митниками.

Про це УНІАН повідомили в Центральному митному управлінні Федеральної митної служби РФ.

«У рамках угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю, а також протоколу між ФМС Росії і ДМС України планується виключити застосування форм митного контролю однієї із сторін у разі, коли контроль вже було проведено іншою стороною», - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що реалізація спільного контролю дозволить прискорити проходження кордону і підвищити рівень комфортності для громадян, які його перетинають.

За інформацією відомства, актуальність розв’язання даних питань пов`язана з проведенням Чемпіонату Європи з футболу в Україні влітку цього року.

Також розглядаються можливості синхронізації оформлення митними службами Росії і України організованих груп уболівальників і туристів. Для цих цілей заплановано виділення окремих місць оформлення і смуг контролю.