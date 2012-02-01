ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Членство України в Енергетичному співтоваристві не виправдало надій ні Києва, ні ЄС - дослідження» пише: співробітництво України і ЄС в 2011 році в рамках Енергетичного співтовариства можна вважати провальним. На думку експертів, у сторін були різні очікування від нього, тому в 2012 році партнери повинні вести діалог відкрито і відверто...

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Також «Діло» в публікації «Представник EX.UA назвав причини закриття сервісу» пише: в адміністрації файлообмінного сервісу ex.ua, робота якого була припинена 31 січня, спростували повідомлення про вилучення серверів ...

http://delo.ua/ukraine/predstavitel-exua-nazval-prichiny-zakrytija-servisa-172803/

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«Діло» в публікації «Що змінилося в банківському законодавстві України за січень 2012-го» пише: початок цього року ознаменувався значним кількістю змін у чинному законодавстві, що регулює банківську діяльність. Більш докладно про це виданню розповіла старший юрист київського офісу ЮФ "Халас і Партнери" Юлія Гоптаренко...

http://delo.ua/opinions/chto-izmenilos-v-bankovskom-zakonodatelstve-ukrainy-za-janvar-2-172702/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Морози вийшли Україні струмом», в якому пише: Україна почне імпорт електроенергії з Росії, зупинивши її експорт до Молдови і Білорусі. На такі заходи довелося піти через зупинку десяти енергоблоків, викликану аварією на лінії електропередач і сильними морозами. В "Укренерго" обіцяють вирішити проблему до 12 лютого. На думку експертів, щоб ситуація не повторилася, державі необхідно стимулювати модернізацію генеруючих компаній...

http://www.kommersant.ua/doc/1863139

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У Криму зайнялися оцінкою земельних ділянок ЧФ РФ», в якому пише: Рада міністрів Криму має намір завершити цього року оцінку земельних ділянок, які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації за межами населених пунктів. При цьому існує ряд проблем щодо користування ЧФ РФ земельними ділянками, найбільшою з яких є питання про спірні 880 га, що знаходяться у східній частині Криму...

http://www.kommersant.ua/doc/1863034

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Морози вбивають посіви» пише: Гідрометцентр повідомив про необхідність пересівання 50% озимих культур. Це приблизно 4 млн. га і додаткові витрати на рівні 10 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/morozy-ubivayut-vshody

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Сертіцензії замінять на ліцефікати», в якому пишуть: влада готує принципову новацію у земельних відносинах. Робота посередницьких компаній, що надають послуги, пов`язані із земельними питаннями, визнана незадовільною - їх ліцензії можуть бути анульовані вже з наступного року. Щоб продовжувати працювати у земельній сфері, гравцям потрібно буде отримати персональні сертифікати. Якщо цей проект отримає схвалення парламенту, то стане одним із найрадикальніших змін, які привнесла земельна реформа...

http://markets.eizvestia.com/full/serticenzii-zamenyat-na-licefikaty

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Газета «Сьогодні» у публікації «Чекаємо Євро: не здані лише термінал D в "Борисполі" і Львівський аеропорт» пише: пільги в електричках залишать, а на купе та СВ піднімуть ціни...

http://www.segodnya.ua/news/14334118.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Останній день київського ЦУМу: знижки на все, черги на вулиці» пише: вчора люди купували матрьошки і робили фото на тлі кришталю, а вже сьогодні універмаг закрили на рік на реконструкцію...

http://www.segodnya.ua/news/14334108.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Гроші «на стовпах»: важке похмілля «легкого» кредиту» пише: зараз не рідкість оголошення «Кредити фізособам: без довідок, без застави, без поручителя». «Дармовий» кредит, як правило, закінчується для позичальника або втратою частини свого майна, або новою позикою для погашення старої...

http://economics.unian.net/ukr/detail/118563

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Податок на нерухомість в обмін на пільги можновладцям» пише: аналіз документа викликає питання не тільки, чому українські законодавці вирішили ігнорувати світову практику у цій сфері, але й чому не рахуються з елементарними правилами економіки?..

http://economics.unian.net/rus/detail/118464

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Цукрова галузь: гіркий присмак «солодкого» врожаю» подає інтерв`ю голови правління Національної асоціації цукровиробників «Укрцукор» Миколи Ярчука...

http://economics.unian.net/ukr/detail/118516

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» у публікації «У 2012 р. неминуча пауза в зростанні економіки Росії» пише: в 2011 р. економіка Росії, за попередньою оцінкою Росстату, зросла на 4,3%. У цьому році на таке зростання розраховувати не доводиться...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1490524/nadezhda_na_investicii

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Також «Ведомости» у публікації «Кандидати від думської опозиції не будуть протиставляти себе Путіну» пишуть: кандидати в президенти від думської опозиції вирішили не протиставляти себе Володимиру Путіну...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1490525/putina_ne_tronut

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Видання «Известия» в публікації «ФНС пропонує реформу податку на прибуток» пише: деяких експертів такий компромісний варіант розчарував. На їхню думку, незважаючи на істотне полегшення обліку, трудовитрати компаній все одно залишаться на колишньому рівні...

http://izvestia.ru/news/513766

(УНІАН)