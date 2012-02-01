В УНІАН сьогодні відбудеться семінар про соціальні мережі та бізнес

В рамках Лабораторії “Зроби себе сам” в УНІАН відбудеться семінар “Соціальні мережі і бізнес. Нові засоби комунікації та особливості їх застосування в бізнесі”.

Семінар розпочнеться сьогодні о 19.30.

Як стверджує бізнес-філософ, письменник, ведучий «Стрес-шоу. Психологія грошей» Геннадій БАЛАШОВ, соціальні мережі потрібно використовувати не лише для пошуку клієнтів і реалізації продукції/товарів/послуг.

Соціальні мережі відкривають нові напрями в бізнесі і дають розуміння стратегії розвитку. Кожен може стати лідером в соціальній мережі, організувати свою бізнес-групу і вести свій швидкий і вигідний бізнес, наголошує він.

Під час семінару Г.БАЛАШОВ розповість про те, як правильно почати бізнес з соціальної мережі, отримати з цього найбільший зиск та створити собі правильну репутацію.

Докладніше про семінар можна прочитати за посиланням: http://seminars.unian.net/ukr/detail/209.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.