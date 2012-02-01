Азаров просить українців економити тепло, гарячу воду та електроенергію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ просить громадян України економити тепло, гарячу воду та електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання до громадян України він озвучив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Хочу закликати громадян мобілізуватися в такій складній ситуації, максимально економити тепло, гарячу воду, електроенергію, оберігати обладнання, а не псувати його, як це трапилося в Запоріжжі і призвело до відключення одного з енергоблоків Запорізької електростанції», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості України мінімізувати планові відключення електроенергії на період холодів.

Крім того, він запевнив, що Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема до зниження температури нижче 30 градусів морозу.