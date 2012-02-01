Рада Європи здійснить експертизу Державної програми протидії корупції в Україні

До кінця лютого 2012 року Рада Європи здійснить експертизу та передасть в Україну експертні висновки щодо відповідності європейським стандартам Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

Про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ за підсумками зустрічі представників Мін’юсту з експертом Ради Європи Тілманом ХОПОМ, яка відбулася сьогодні в Києві з метою обговорення попередніх результатів експертизи, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

Зазначена урядова програма, за словами міністра юстиції, була передана на експертизу в Раду Європи у грудні 2011 року за ініціативи українського уряду.

Міністр нагадав, що Державна програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки була затверджена постановою Кабінету міністрів України 28 листопада 2011 року.

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні. Очікується, що реалізація програми дозволить удосконалити антикорупційне законодавство України з урахуванням світових стандартів; знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування; зменшити обсяги тіньової економіки; сформувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції тощо.

У ході зустрічі в Мін‘юсті представники Міністерства юстиції обговорили з експертом Ради Європи Т.ХОПОМ попередні результати експертизи на відповідність європейським стандартам указаної Держпрограми. Зокрема, українською стороною було надано експерту низку коментарів щодо окремих положень Державної програми, які потребували додаткових роз’яснень, необхідних для остаточного формування експертами Ради Європи висновку за результатами експертизи даного документу.

Т.ХОП є радником проекту «Ефективне управління та боротьба з корупцією в країнах Східного партнерства», започаткованого в рамках роботи Тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство».

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