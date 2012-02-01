ТОП-10 новин (1 лютого)

Україна залучить представників ЄС до переговорів з Росією – Бойко

Україна має намір залучати представників ЄС на переговори з Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Ми дійсно запросили і направили листа пану ЕТТІНГЕРУ (Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР - УНІАН), запросили Європейську комісію до участі у переговорах», - сказав Ю.БОЙКО.

Відповідаючи на запитання про ймовірність того, що російська сторона погодиться на участь представників ЄС у переговорах, Ю.БОЙКО наголосив, що Україна постійно веде переговори з Російською Федерацією про можливість утворення газотранспортного консорціуму за участю трьох сторін – ЄС, України, Росії. «У нас йдуть конструктивні переговори про залучення європейських партнерів», - підкреслив міністр.

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"Укрінтеренерго": необхідність імпорту електроенергії з РФ зумовлена дефіцитом на внутрішньому ринку через форс-мажор

Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку, спровокаваним виходом з ладу низки теплових енергоблоків, пошкодженням ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська», а також відключенням від енергосистеми ячерез несправності 6-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд».

Співрозмовник агентства сказав, що в даний час з російською стороною ведуться також переговори про відкриття додаткових імпортних поставок у рамках договорів про аварійну взаємодопомогу. Крім того, джерело повідомило, що згідно з рішенням Міністерства енергетики і вугільної промисловості від 30 січня припинено експорт електроенергії до Білорусі та Молдови. (Нагадаємо, що операторами експорту за цими напрямами є ТОВ "Східенерго", ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд» і ДПЗД "Укрінтеренерго".)

«Проте і в Росії через люті морози великого профіциту електроенергії не спостерігається, у них там теж вилетів ряд блоків», - повідомило джерело агентства.

Операторам імпорту виступає ТОВ «Східенерго», що входить у структуру приватного енергохолдингу ДТЕК, повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд».

«Експорт почато сьогодні в рамках договору між "Східенерго" і «Інтер РАТ ЕЄС», - повідомили в компанії, уточнивши при цьому, що відповідний договір між контрагентами підписано 30 січня. Потужність поставок в даний час становить 400 МВт рівним графіком.

Як уточнило УНІАН джерело в НЕК «Укренерго», імпорт російської електроенергії почато у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку, викликаним виходом з ладу ряду теплових енергоблоків, пошкодженням ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська», а також відключенням від енергосистеми через несправності 6-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької АЕС НАЕК «Енергоатом», 6-й енергоблок станції, зупинений у п`ятницю, 27 січня, планується підключити до енергосистеми 3 лютого. Крім того, у прес-службі відзначили, що пошкодження ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська» призвело лише до часткового обмеження видачі електроенергії зі станції на 40 МВт.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до структури холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 1485 МВт у напрямках до Білорусі, Молдови і Польщі для експорту електроенергії в лютому за 14 тис. грн. Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінантне становище у східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямках експорту електроенергії.

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Україна збільшила добове споживання газу до 128 млн. кубометрів

Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 128 млн. куб. м. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ під час сьогоднішнього засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, протягом останніх діб з підземних сховищ газу було піднято 138,5 млн. куб. м газу. Імпортні надходження для України становили 128 млн. куб. м. Всього використано 325 млн. куб. м.

«Газотранспортна система України працює у штатному режимі, без збоїв і аварійних ситуацій», – сказав він.

Перший віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що ресурсів природного газу достатньо не тільки для проходження зимового максимуму, а й на весь опалювальний сезон.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив, що Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

1 лютого міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна в січні т.г. збільшила споживання російського газу, але не вийшла за річний рівень споживання у розмірі 27 млрд. куб. м.

Він відзначив, що у нього немає ніяких побоювань щодо поставок газу з Росії як до України, так і європейським споживачам.

Також 1 лютого міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА спрогнозував, що пік холодів в Україні спостерігатиметься до кінця цього тижня.

Він повідомив, що, за прогнозами Українського гідрометеоцентру, найближчими днями в Україні морози посиляться. Температура повітря вночі буде від мінус 23 до мінус 28 градусів, на Прикарпатті – до 30 градусів морозу. Вдень – 17-22 градуси морозу.

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Дефіцит платіжного балансу України в 2011 році становив 2,5 млрд. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року (за попередніми даними) становив 2,448 млрд. дол., порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. за 2010 рік.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд. дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд. дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

За оцінками регулятора, головними чинниками такого збільшення дефіциту стали: зростання вартісних обсягів імпорту енергоносіїв (на 8,8 млрд. дол., порівняно з 2010 роком); розширення внутрішнього попиту, пов`язане з реалізацією низки інвестиційних проектів, спрямованих як на підготовку до Євро-2012, так і на оновлення основних фондів вітчизняних підприємств (в результаті імпорт продукції машинобудування збільшився на 7,3 млрд. дол. порівняно з 2010 роком). Зростання дефіциту поточного рахунку також викликане погіршенням у другому півріччі зовнішньої кон`юнктури на світових товарних ринках і збільшенням виплат доходів за інвестиціями (на 2,5 млрд. дол.).

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд. дол. (у 2010 році - 8 млрд. дол.).

У Нацбанку відзначають, що цей профіцит було сформовано майже виключно за рахунок реального сектора, який активно залучав інвестиційний і борговий капітал. Чисті залучення уряду були значно нижчі, ніж у 2010 році, а банки продовжували скорочувати свою зовнішню заборгованість.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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Китаю вдасться добитися для юаня статусу резервної світової валюти - експерт

Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим БРАЇЛОВСЬКИЙ прогнозує, що до 2020-2025 року Китаю вдасться реалізувати свою стратегію зі створення міжнародного фінансового центру в Шанхаї, а також отримання юанем статусу резервної світової валюти.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок», дані якого були передані агентству УНІАН.

Кажучи про найближчі перспективи, експерт відзначив, що у 2012 році Китай стримуватиме зростання своєї валюти щодо долара США.

«Народний банк Китаю чудово розуміє і усвідомлює, що різке зростання курсу «женьміньбі» (китайського юаня - УНІАН) негативно позначиться на зовнішньоторговельному балансі країни і призведе до значного послаблення юаня, що в умовах недостатньо високого внутрішнього попиту може ускладнити розвиток економіки», - підкреслив В.БРАЇЛОВСЬКИЙ

«Вважаю, що в 2012 році долар щодо китайського юаня посилиться на 5-10%, його курс становитиме 6,65-6,97 юані за 1 долар США», - сказав він.

При цьому експерт відзначив, що США наполягають на тому, що Китай штучно стримує зростання юаня для отримання конкурентних переваг на світовому ринку. «Сенат навіть схвалив законопроект, який вимагає зміцнення юаня. Пекін у відповідь попередив, що ухвалення такого закону може спровокувати торгову війну між державами, тому багато що залежатиме також від двосторонніх політичних і економічних відносин США і Китаю в 2012 році», - сказав В.БРАЇЛОВСЬКИЙ.

На його думку, зменшення золотовалютних резервів Народного банку Китаю (з 3,27 до 3,18 трлн. доларів) може бути використане владою країни як додатковий привід для відмови від ревальвації юаня, якої вимагають від Пекіна США і Євросоюз.

Водночас В.БРАЇЛОВСЬКИЙ відзначає збільшення обороту юаня у світі.

«Китай і Японія, друга і третя за розмірами економіки світу, в січні 2012 року досягли домовленості розраховуватися між собою в китайських юанях. Як відомо, в 2011 році обсяг торгівлі між цими країнами становив 260 млрд. євро. Крім того, деякі центральні банки, наприклад, таких країн, як Бразилія і Нігерія, вже тримають частину своїх валютних резервів в юанях. Також з 2010 року цінні папери в Гонконгу номінуються в китайських юанях», - повідомив фінансист.

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Втручання влади у діяльність підприємців обмежать. Янукович доручив

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ підготувати законопроекти щодо обмеження втручання суб`єктів владних повноважень у діяльність підприємців.

Про це йдеться у дорученні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Міністру доручено передбачити під час підготовки законопроектів, у тому числі з питань дальшого проведення адміністративної реформи в Україні, заходи щодо обмеження втручання суб`єктів владних повноважень у діяльність підприємців, зокрема, через запровадження правового механізму, який передбачатиме, що припинення діяльності суб`єктів господарювання, зупинення виробництва, виготовлення і реалізації ними продукції, виконання робіт і надання послуг, а також вжиття інших заходів реагування, які обмежують ведення підприємницької діяльності, здійснюватиметься виключно за рішенням суду.

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Янукович схвалив формування Президентського кадрового резерву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалив Стратегію державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, яка, серед іншого, передбачає утворення та формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

Про це йдеться в указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Метою створення Президентського кадрового резерву є залучення найбільш обдарованих громадян України до впровадження у державі економічних реформ, забезпечення підготовки таких громадян до роботи у пріоритетних сферах державного управління.

Крім того, стратегія передбачає удосконалення системи прогнозування потреби у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою в усіх сферах забезпечення життєдіяльності держави; формування та забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою відповідно до визначених державою пріоритетів соціально-економічного розвитку.

Стратегія містить завдання щодо розроблення національної системи оцінювання якості освіти; проведення оптимізації державних стандартів вищої освіти; створення сучасної методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти.

Мають бути розроблені державні стандарти з нових робітничих професій, оновлення діючих державних стандартів; підвищення престижу робітничих професій; реформування системи професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти з метою забезпечення здобуття якісної освіти; напрацювання механізму державного гарантування працевлаштування та кар`єрного росту після здобуття післядипломної освіти.

Серед завдань й удосконалення законодавства з метою спрощення умов та процедури ліцензування діяльності з надання освітніх послуг для забезпечення оперативного реагування навчальних закладів на потреби ринку праці.

Має відбутися й реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на основі модернізації форм і методів навчання з урахуванням специфіки галузі чи сфери управління; переорієнтація системи підвищення кваліфікації на надання спеціальних знань, формування вмінь, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, запровадження системи безперервного професійного навчання кадрів, тощо

Президент звертає увагу й на необхідність детінізації ринку праці, попередження зловживань роботодавців у трудових відносинах з працівниками, зокрема при вирішенні питань прийняття на роботу, організації та оплати праці; перегляд кваліфікаційних характеристик у частині визначення знань, умінь, навичок, ціннісних характеристик і особистих якостей працівників, необхідних для виконання завдань на відповідній посаді.

Має відбутися й запровадження періодичного оцінювання результатів професійної діяльності працівників, що включатиме проведення оцінки рівня досягнутих результатів професійної діяльності, кваліфікаційного розвитку та забезпечення матеріального стимулювання за результатами оцінювання; удосконалення механізму конкурсного відбору на зайняття посад, призначення на які відповідно до законодавства здійснюється на конкурсній основі; створення єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; подолання існуючого дисбалансу в оплаті праці працівників вищих і нижчих категорій.

Поставив В.ЯНУКОВИЧ і ряд завдань за напрямом соціального захисту працівників, в тому числі й щодо забезпечення зростання реальної заробітної плати, додержання державних гарантій оплати праці, недопущення встановлення заробітної плати працівникам нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом.

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Банківська система в 2011 році скоротила сальдований збиток на 40%

Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила сальдований збиток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, доходи банків збільшилися на 4,3% - до 142,778 млрд. грн., витрати - на 0,4%, до 150,486 млрд. грн.

Регулятивний капітал банківської системи зріс на 11% - до 178,454 млрд. грн.

Кількість зареєстрованих банків у 2011 році збільшилася на 4 - до 198 банків.

Кількість банків з іноземним капіталом минулого року скоротилася на два - до 53 банків, зокрема, кількість банків зі 100%-м іноземним капіталом збільшилася з 20 до 22. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків становила 41,9% порівняно з 40,6% на кінець 2010 року.

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ФДМУ визначив оцінювача держпакету "Дніпроенерго"

Компанія ТОВ "УСК - Консалтинг" (Харків) визнана переможцем оголошеного Фондом державного майна України конкурсу з відбору оцінювача 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Оцінку буде проведено з метою подальшого продажу 25% пакета "Дніпроенерго" єдиному учаснику конкурсу з приватизації цього держпакету - DTEK Holdings Ltd.

Нагадаємо, єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд., що приватизується, 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни.

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакетп акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати цей пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

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Україна завершила перший етап переходу до цифрового телебачення

Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення.

Про це заявив голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Владимир МАНЖОСОВ на прес-конференції «Результати перевірки виконання ліцензійних умов зі створення мережі цифрового ефірного телебачення в Україні компанією «Зеонбуд» 31 січня.

Як повідомляє ТСН, за словами представників Нацради з питань телебачення і радіомовлення, перевірка підтвердила успішне завершення першого етапу – мережа розгорнена на території всієї країни і вже передає цифровий сигнал 22 телекомпаній в тестовому режимі. Сигнал з ефіру приймається якісно і стабільно, що було продемонстроване на встановленому моніторі.

За словами В.МАНЖОСОВА, компанія "Зеонбуд", незважаючи на існуючий в суспільстві скепсис, фактично за 11 місяців виконала всі взяті на себе зобов`язання, побудувавши, до того ж, найбільшу в Європі мережу цифрового ефірного мовлення.

«664 передавачі на 166 передавальних станціях забезпечують цілодобове мовлення 4 національних мультиплексів. Мережа технічно повністю готова до мовлення у форматі як стандартної, так і високої якості. Основна увага приділяється надійності роботи устаткування. Багато систем продубльовано, а також здійснюється постійний моніторинг якості вхідного і вихідного сигналу на всіх передавальних станціях», - повідомив генеральний директор ТОВ «Зеонбуд» Віктор ГАЛИЧ.

Він також додав, що, завдяки взаємодії з Концерном РРТ і Українським державним центром радіочастот, вдалося вирішити і таку важливу проблему, як забезпечення «мирного» співіснування аналогового і цифрового мовлення, враховуючи складність розподілу частот.

Загальний обсяг інвестицій компанії в проект становив 134 млн. доларів США.

«Таким чином, можна говорити про завершення першого важливого етапу переходу України до цифрового телебачення. Втім, остаточне впровадження цифри в українському телеефірі відбудеться тоді, коли кожен наш співвітчизник зможе безперешкодно користуватися цією новітньою і якісною послугою», - зазначив голова Національної ради.

Як відомо, держава зобов`язалася забезпечити можливість для громадян України приймати цифровий сигнал безплатно. Водночас, перехід на нову якість мовлення зажадає від населення певних разових витрат на придбання приймачів-декодерів сигналу або так званих сет-топ-боксів.

Як повідомив голова Держкомітету з телебачення і радіомовлення Олександр КУРДИНОВИЧ, для малозабезпечених домогосподарств передбачена державна допомога. У державному бюджеті України на 2012 рік вже виділено на ці цілі 350 млн. 120 тис. грн. Цих коштів вистачить, щоб забезпечити сет-топ-боксами більш як 800 тисяч сімей. Ще 700 тисяч сімей одержать декодери наступного року.

Крім того, в лютому до України надійде перша партія сет-топ-боксів кількістю до 200 тис. шт. для вільного продажу всім бажаючим. Його вартість становитиме близько 400 грн. О.КУРДИНОВИЧ також висловив упевненість в тому, що держава з метою здешевлення сет-топ-боксів розгляне можливість скасування ввізного мита.

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УНІАН