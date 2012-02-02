Курс НБУ на 02.02.12
09:28, 02 лютого 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 02.02.12100 USD - 798.9700 (1 лютого - 798.9700)100 EUR - 1052.6430 (1 лютого - 1052.7229)10 RUR - 2.6276 (1 лютого - 2.6357)Облікові курси банківських металів на 02.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139340.37 (1 лютого-138860.99)961 XAG 10 Срібло-2700.52 (1 лютого-2684.54)962XPT10Платина-128714.07(1 лютого-129912.52)964XPD10Паладій-55368.62 (1 лютого-55448.52)
Офіційний курс НБУ на 02.02.12
100 USD - 798.9700 (1 лютого - 798.9700)
100 EUR - 1052.6430 (1 лютого - 1052.7229)
10 RUR - 2.6276 (1 лютого - 2.6357)
Облікові курси банківських металів на 02.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-139340.37 (1 лютого-138860.99)
961 XAG 10 Срібло-2700.52 (1 лютого-2684.54)
962XPT10Платина-128714.07(1 лютого-129912.52)
964XPD10Паладій-55368.62 (1 лютого-55448.52)
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