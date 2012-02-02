Курс НБУ на 02.02.12

09:28, 02 лютого 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 02.02.12100 USD - 798.9700 (1 лютого - 798.9700)100 EUR - 1052.6430 (1 лютого - 1052.7229)10 RUR - 2.6276 (1 лютого - 2.6357)Облікові курси банківських металів на 02.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-139340.37 (1 лютого-138860.99)961 XAG 10 Срібло-2700.52 (1 лютого-2684.54)962XPT10Платина-128714.07(1 лютого-129912.52)964XPD10Паладій-55368.62 (1 лютого-55448.52)

Офіційний курс НБУ на 02.02.12

100 USD - 798.9700 (1 лютого - 798.9700)

100 EUR - 1052.6430 (1 лютого - 1052.7229)

10 RUR - 2.6276 (1 лютого - 2.6357)

Облікові курси банківських металів на 02.02.12 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-139340.37 (1 лютого-138860.99)

961 XAG 10 Срібло-2700.52 (1 лютого-2684.54)

962XPT10Платина-128714.07(1 лютого-129912.52)

964XPD10Паладій-55368.62 (1 лютого-55448.52)

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