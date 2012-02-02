Анонс на 2 лютого

* Відбудеться конференція з нагоди Всесвітнього дня водно-болотних угідь. Буде презентовано нові водно-болотні угіддя (ВБУ) міжнародного значення, Національну доповідь про виконання Рамсарської конвенції в Україні, розглянуто питання стану та перспектив створення транскордонних ВБУ за участю Української сторони, туризму та рекреації на ВБУ Україні.

* 2-3 лютого Україну з офіційним візитом відвідає прем`єр-міністр Республіки Молдова Влад Філат. У рамках візиту плануються двосторонні зустрічі В. Філата з керівництвом України для обговорення актуальних питань українсько-молдовського співробітництва. У рамках візиту також планується провести бізнес-форум.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* Круглий стіл на тему: "Гуманізація відповідальності за економічні злочини". Учасники: Віталія Попович, зав.відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю, Головне науково-експертне управління, Апарат ВРУ, Тарас Якимець, зав.сектором публічного права, Науково-експертний відділ правового управління Апарату ЗСУ; Євген Солодко, адвокат, партнер «Адвокатської групи «Солодко і партнери»; Сергій Гребенюк, адвокат, старший юрист, Адвокатське Бюро «Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери».

* Відбудеться громадське обговорення законопроекту про ринок землі, організоване Українським союзом промисловців і підприємців спільно з Українською аграрною конфедерацією. Учасники: президент УСПП Україні Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК Леонід Козаченко, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Калетник, представники Світового банку, ЄС, ЄБРР, провідні аграрії України, експерти.

* Відбудеться зустріч голови ДПС у м.Києві Ірини Носачової з представниками малого та середнього бізнесу для обговорення та вирішення проблемних питань. В обговоренні візьмуть участь близько 300 представників підприємницьких кіл міста Києва, громадських організацій та членів Громадської колегії ДПА у м.Києві.

* Прес-конференція в.о. голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, присвячена підсумкам діяльності Комітету за минулий рік. Р. Кузьмін повідомить про результати діяльності Комітету, зокрема про припинення змов, зловживань монопольним становищем, недобросовісної конкуренції суб`єктів господарювання та антиконкурентних дій органів влади. Також буде проінформовано про пріоритетні напрями роботи органів Комітету в 2012 році.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Зміни правил споживчого кредитування: в інтересах банків чи в інтересах клієнтів?». Захід організовано з ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Юрій Полунєєв, народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Михайло Стрельников, голова Комітету з контролю над банківськими установами у складі ВГО «СГОУ «Народна Рада»; Борис Тимонькін, голова правління АТ «Укрсоцбанк»; Сергій Наумов, голова правління ПАТ КБ «Правекс-Банк».

* Прес-конференція на тему: "Тарифи на ЖКП: реальні загрози до зростання?". Організатор - ГолосUA. Учасники: директор Департаменту стратегічного розвитку і планування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України Дмитро Орлачев, президент "Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунального господарства" Сергій Бульбас, директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко.

* Відбудеться зустріч голови Держекоінспекції Україні П. Жили і посла США в Україні Джона Таффорта з приводу передачі приладів радіаційного контролю для вимірювання електричних величин та іонізуючих випромінювань (дозиметрів - радіометрів пошукових МКС - РМ 1401 KU). Прилади були придбані посольством США в рамках проекту міжнародної технічної допомоги США «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення». Обладнання буде передано для роботи державним інспекторам з охорони навколишнього природного середовища в територіальні органи Держекоінспекції України.

* Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк побуває з робочою поїздкою у Полтавській області. У програмі візиту передбачено участь М. Присяжнюка у відкритті свинокомплексу ТОВ "Белгранкорм - Полтавщина". У приміщенні Полтавської ОДА Н. Присяжнюк огляне тематичну виставку, присвячену реалізації "Програми соціального розвитку сільських населених пунктів області". Міністр візьме участь у нараді про стан і перспективи сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій (м. Полтава, Полтавська ОДА). Також міністр ознайомиться з роботою регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини м. Полтави.

* Прес-конференція на тему: «Чи потрібно віддавати церкві об`єкти культурної спадщини?». Учасники: депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури та туризму Олександр Бригинець та голова Всеукраїнської асоціації музеїв, ген.директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (1995-2010) Сергій Кролевець.

* Прес-конференція на тему: «Триває наступ на український культурний простір». Учасники: новообраний голова Київської письменницької організації Михайло Сидоржевський, письменник Володимир Даниленко, звільнений директор Національного музею Тараса Шевченка Наталія Клименко, директор музею «Мамаєва Слобода» Костянтин Олійник, музеєзнавець Олекса Доля.

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